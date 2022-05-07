Приметы на 9 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 9 мая / pixabay

9 мая церковь почитает память святого Степана. Этот день был очень важен для семейных людей, так святой помогал сохранить брак.

В народе 9 мая называли Горошницей. Считается, что сегодня горох обладает особой чудотворной силой.

Обычно 9 мая сеяли горох и верили, что принесет богатый урожай.

Также приметы говорят, что если человек сегодня съест гороховую кашу или гороховый суп, то он станет обладателем очень крепкого здоровья. Такое блюдо не только укрепит иммунитет, но и позволит быстрее вылечиться от любой тяжелой или затяжной болезни.

Что нельзя делать 9 мая

Нельзя 9 мая стричься. Можно привлечь ссоры с близкими.

Нельзя 9 мая переедать. Можно получить проблемы со здоровьем.

Нельзя 9 мая лениться и отказывать в просьбах близких.

Нельзя 9 мая обижать птиц.

Приметы на 9 мая

Если 9 мая ясное небо и роса на траве, то будет щедрый урожай овощей.

Если 9 мая у облаков не видно верхнюю часть, то стоит ждать сильную грозу и проливной дождь.

Если 9 мая ясное солнечное утро, то пора заниматься посевами.

Если пошел снег 9 мая, то ждать хороший урожай гречки.

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