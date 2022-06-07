УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 9 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

7 июня 2022, 20:10

Как привлечь удачу 9 июня и что нельзя делать.

лето, приметы
Что нельзя делать 9 июня / pixabay

9 июня церковь почитает память исповедника Иоанна, который родился в конце XVII века. Также 9 июня почитают мученицу Феодору, пострадавшую за Христа во времена гонений при императоре Диоклетиане в городе Александрии, в 303 или 304 году.

В этот день из дома не выносили мусор. Считалось, что можно привлечь ссоры в дом. Вообще, у наших предков было особое отношение к мусору, существовали строгие правила обращения с ним.

Выяснять отношения 9 июня тоже нельзя, потому что можно рассориться на всю жизнь.

Люди, связанные с торговлей, в этот день варили кашу и бросали туда пару монеток, верили что это принесет им в дальнейшем прибыль.

Что нельзя делать 9 июня

Нельзя 9 июня ссориться, поскольку можно вынести ссоры из избы.

Нельзя 9 июня долго говорить с женщинами, это может привести к беде.

Нельзя 9 июня подметать пол. Можно вымести все счастье.

Приметы на 9 июня

Если на восходе солнца очень душно, то будет дождь в ближайшее время.

Если облачно днем 9 июня, то можно ждать ясного следующего дня.

Если 9 июня сделать уборку в доме, то можно счастье свое из избы вымести.

Читайте также:

приметы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:22

"Будет массивный удар": эксперт назвал самые опасные города Украины, которые ждет угроза

20:22

Базы НАТО в Украине только в обмен на вступление в Альянс: Зеленский заявил Западу о позиции КиеваВидео

20:17

Пытался гнать элитных ВДВшников в бой: Арестович рассказал о смерти генерала Кутузова

20:10

Приметы на 9 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

На Донбассе съемочная группа ВВС попала под обстрел рашистовВидео

Реклама
19:58

Предполагаемая возлюбленная Владимира Дантеса раскрыла причину развода с "любовником" Дорофеевой

19:29

Ударит похолодание +11: синоптики назвали самые холодные дниВидео

19:14

Россия пока не готова прибрать к рукам Херсонскую и Запорожскую области: у Путина сделали заявлениеВидео

19:09

Евросоюз без объяснений ослабил шестой пакет санкций против РФ - Подоляк

19:08

"Я был его доверенным лицом": Невзоров рассказал, как Путин спас ему жизнь

18:56

"Прости, что были вместе так мало": под Харьковом оккупанты убили 19-летнего студента-философаВидео

18:23

Украину убивают, мы будем отвечать: Зеленский ответил на призывы Макрона "не унижать" РоссиюВидео

18:21

В России требуют отменить концерты двух исполнителей из-за позиции по Украине

18:15

Самый крупный за 30 лет контракт: Польша анонсировала поставку оружия в УкраинуВидео

18:08

"Город разделен напополам": власти Северодонецка рассказали о жестоких боях в городе

18:04

Заступился за куму: Анатолий Анатолич рассказал, чем Лобода лучше запроданок Лорак, Повалий и пр.

17:59

Как Борис Джонсон спас себя и Украину от забвениямнение

17:54

Корабли РФ никогда не зайдут в порты Украины: Зеленский озвучил единственный вариант деблокадыВидео

17:52

Старый-новый символ российской эстрады: в России нашли замену Пугачевой

17:29

ВСУ ликвидировали агрессора, который причастен к расстрелам людей на Майдане в 2014-м

Реклама
17:24

Полнолуние в июне 2022: чего нужно избегать, чтобы не навлечь бедуВидео

17:16

Цель Украины – не только границы на 24 февраля, а возвращение всех своих территорий – ЗеленскийВидео

17:15

Большие деньги, осуществление давней мечты или счастье в любви: 5 знакам мощно подфартит в июне

17:12

Хотят зерно с большой скидкой: Турция поставила условие за деблокаду Черного моряВидео

17:02

"Ждем новых визитов": фермер на Херсонщине убил оккупантов, которые хотели украсть его техникуВидео

16:58

"Молоть оккупантов медленно, но неумолимо": Арестович обратился с мощным призывомВидео

16:38

"Победа должна быть достигнута на поле боя": Зеленский о войне с РоссиейВидео

16:34

Сработали мины-ловушки: бойцы ВСУ ликвидировали двух военных армии РФ на ДонбассеВидео

16:29

Поцелуй Чеховой с 10-летним сыном вызвал грандиозный скандал: ведущая отреагировалаВидео

16:28

Никто не должен принуждать Украину к "плохому миру" с Россией - ДжонсонВидео

16:06

Российские оккупанты признались, что бросали срочников воевать против Украины

15:53

Армия Украины за месяц освоит дальнобойные РСЗО HIMARS с дальностью пуска на 80 км – Пентагон

15:52

Все плакали от смеха: Галкин высмеял Соловьева и Скабееву на концерте в ИзраилеВидео

15:52

Победительница "Холостяка" стала мамой

15:38

В Херсоне оккупанты в панике: возле "администрации" коллаборантов произошел взрывВидео

15:35

Идет период ожесточенных боев и военный паралич: астролог назвал дату развязки войны в УкраинеВидео

15:32

Шойгу похвастался сухопутным коридором в КрымВидео

15:26

Почему Украине уже сейчас стоит готовиться к новой войнемнение

15:21

Лазарева назвала самую большую проблему нынешней России

15:11

"Приезжай в Киев, будем вместе нацистов искать": Никитюк обратилась к Лазареву

Реклама
15:00

"Дать Путину небольшую победу": на Западе двигают идею с "референдумом" на ДонбассеВидео

14:52

Приметы на 8 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:23

Украинский пограничник 2 года "сливал" РФ данные о наших военных: предателя поймали

14:19

Самые вкусные и хрустящие горячие рулетики из лаваша: очень простой рецептВидео

14:16

В МВД заявили, что без тяжелого оружия Украина может забыть о контрнаступленииВидео

13:59

"Пресс-алкаше РФ": Кислица высмеял истерику ЗахаровойВидео

13:53

"Вертел я на градуснике вашу Россию": в Мелитополе пенсионер швырнул яйца в фанатку "русского мира"

13:23

В Черкассах россиянин сжег свой паспорт в знак протеста: "Россия должна прекратить войну"Видео

13:20

"Что-то отдаем, что-то забираем": Подоляк рассказал о маневрах ВСУ на фронтеВидео

13:17

Зачем Зеленский ездил в Лисичанск и Соледармнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять