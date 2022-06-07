Приметы на 9 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 9 июня / pixabay

9 июня церковь почитает память исповедника Иоанна, который родился в конце XVII века. Также 9 июня почитают мученицу Феодору, пострадавшую за Христа во времена гонений при императоре Диоклетиане в городе Александрии, в 303 или 304 году.

В этот день из дома не выносили мусор. Считалось, что можно привлечь ссоры в дом. Вообще, у наших предков было особое отношение к мусору, существовали строгие правила обращения с ним.

Выяснять отношения 9 июня тоже нельзя, потому что можно рассориться на всю жизнь.

Люди, связанные с торговлей, в этот день варили кашу и бросали туда пару монеток, верили что это принесет им в дальнейшем прибыль.

Что нельзя делать 9 июня

Нельзя 9 июня ссориться, поскольку можно вынести ссоры из избы.

Нельзя 9 июня долго говорить с женщинами, это может привести к беде.

Нельзя 9 июня подметать пол. Можно вымести все счастье.

Приметы на 9 июня

Если на восходе солнца очень душно, то будет дождь в ближайшее время.

Если облачно днем 9 июня, то можно ждать ясного следующего дня.

Если 9 июня сделать уборку в доме, то можно счастье свое из избы вымести.

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