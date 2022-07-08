Приметы на 9 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь деньги в дом 9 июля.
9 июля церковь почитает память святого Давида. Именно в эти июльские дни проходит сбор лесной земляники.
Земляника богата своей силой и ароматом. Она широко применяется в народной медицине для лечения.
Сушеный лист земляники добавляют в чай для иммунитета, он поддерживает силы всю зиму.
Чтобы привлечь деньги, можно положить в карман земляничный листик, тогда никаких финансовых проблем не возникнет.
Что нельзя делать 9 июля
Нельзя беременным выходить из дома без листа земляники в кармане. По приметам, если этого не сделать, у девушки будут тяжелые роды.
Нельзя женщинам умываться простой водой, иначе начнутся проблемы с кожей.
Нельзя одалживать деньги, их вернуть не удастся.
Нельзя венчаться 9 июля.
Приметы на 9 июля
Если целый день идет дождь, то начало осени будет дождливым.
Если ясный и солнечный день, то к долгой теплой погоде.
Если полевые цветы пахнут сильней обычного, то скоро начнется дождь.
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