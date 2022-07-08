Приметы на 9 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 9 июля / pixabay

9 июля церковь почитает память святого Давида. Именно в эти июльские дни проходит сбор лесной земляники.

Земляника богата своей силой и ароматом. Она широко применяется в народной медицине для лечения.

Сушеный лист земляники добавляют в чай для иммунитета, он поддерживает силы всю зиму.

Чтобы привлечь деньги, можно положить в карман земляничный листик, тогда никаких финансовых проблем не возникнет.

Что нельзя делать 9 июля

Нельзя беременным выходить из дома без листа земляники в кармане. По приметам, если этого не сделать, у девушки будут тяжелые роды.

Нельзя женщинам умываться простой водой, иначе начнутся проблемы с кожей.

Нельзя одалживать деньги, их вернуть не удастся.

Нельзя венчаться 9 июля.

Приметы на 9 июля

Если целый день идет дождь, то начало осени будет дождливым.

Если ясный и солнечный день, то к долгой теплой погоде.

Если полевые цветы пахнут сильней обычного, то скоро начнется дождь.

Читайте также: