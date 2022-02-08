Приметы на 9 февраля: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста и как не попасть в беду

Что нельзя делать в день Иоанна Златоуста / pixabay

9 февраля церковь почитает память Иоанна Златоуста - создателя многих псалмов и проповедей. Наши предки называли 9 февраля Златоустьев огонь.

В этот день принято топить печь, таким образом можно обеспечить семье достаток и счастье.

К огню подводили больных: верили, что он исцеляет от хворей.

В этот день принято ходить на кладбище. Приносили угощения и оставляли на могилах.

Хозяйки в Златоустов день варили рисовую кашу, компот, готовили пироги с рыбой, капустой, мясом, грибами.

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Что нельзя делать в день Иоанна Златоуста

Нельзя ссориться с близкими и громко говорить.

Нельзя смотреть долго в зеркало 9 февраля. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя дарить подарки 9 февраля. Они могут принести только беды.

Нельзя стричься и мыть голову 9 февраля.

Приметы на 9 февраля Иоанна Златоуста

Если облака идут навстречу ветру, то будет снегопад.

Если окна в доме запотели, то идет лютая погода.

Еси собаки в снегу долго валяются, то будет вьюга.

Если сугробы снега не тают, то будет богатый урожай летом.

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