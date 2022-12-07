Приметы на 9 декабря: какие 3 вещи нельзя нарушать, чтобы беду в семью не привлечь

9 декабря церковь почитает память Егория Холодного. В народе отмечается Юрьев день. В народе этот день называли Днем Юрия Холодного, Юрия Зимнего, Егорьев день. Люди шли к колодцам, чтобы послушать воду и понять, какой будет зима.
Наши предки день памяти Георгия Победоносца отмечали в годовщину освящения его храма и прозвали этот день Юрьевым, так как Юрий – одна из форм имени Георгий.
В этот день мужчины утепляли дома, погреба и сараи. Кроме того, святой Юрий считался покровителем домашнего скота.
Хозяйки выпекали печенье, выполненное в виде лошади.
Что нельзя делать 9 декабря
Нельзя 9 декабря оставаться в должниках. Нужно отдать все долги, чтобы не жить в бедности в будущем году.
Нельзя 9 декабря отправляться в дальнюю дорогу.
Нельзя 9 декабря ругаться и ссориться с близкими.
Приметы на 9 декабря
Если до этого времени выпало много снега, то значит на Григория Вешнего (6 мая) снег растает.
Если в этот день будет холодно, то стоит ожидать сильного мороза.
Если в течение дня будет метель, то будет раннее поение пчел.
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