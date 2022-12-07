Приметы на 9 декабря: какие 3 вещи нельзя нарушать, чтобы беду в семью не привлечь

Что нельзя делать 9 декабря и как привлечь удачу в Юрьев день.

Что нельзя делать 9 декабря / goodfon.ru

9 декабря церковь почитает память Егория Холодного. В народе отмечается Юрьев день. В народе этот день называли Днем Юрия Холодного, Юрия Зимнего, Егорьев день. Люди шли к колодцам, чтобы послушать воду и понять, какой будет зима.

Наши предки день памяти Георгия Победоносца отмечали в годовщину освящения его храма и прозвали этот день Юрьевым, так как Юрий – одна из форм имени Георгий.

В этот день мужчины утепляли дома, погреба и сараи. Кроме того, святой Юрий считался покровителем домашнего скота.

Хозяйки выпекали печенье, выполненное в виде лошади.

Что нельзя делать 9 декабря

Нельзя 9 декабря оставаться в должниках. Нужно отдать все долги, чтобы не жить в бедности в будущем году.

Нельзя 9 декабря отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя 9 декабря ругаться и ссориться с близкими.

Приметы на 9 декабря

Если до этого времени выпало много снега, то значит на Григория Вешнего (6 мая) снег растает.

Если в этот день будет холодно, то стоит ожидать сильного мороза.

Если в течение дня будет метель, то будет раннее поение пчел.

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