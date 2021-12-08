Приметы на 9 декабря: что нельзя делать в Юрьев день и как не попасть в беду

В день Георгия Победоносца гадали по воде о том, какой будет зима.
9 декабря церковь почитает память святого Георгия Победоносца. В народе наши предки называли Юрьев день или Егорьев день.
В этот день люди старались ходить в баню, но только париться нужно строго еловыми ветками. Тогда всю зиму будете здоровыми и простуда обойдет стороной.
9 декабря нужно обязательно вернуть все долги. Тогда следующий год будет удачливым в финансовом плане. Если этого не сделать, то весь год вы так и будете жить в долгах.
В день Георгия Победоносца гадали по воде о том, какой будет зима. Если в колодце рябь, то будут вьюги и метели. Если вода тихая, то и зима будет спокойной.
Что нельзя делать 9 декабря в Юриев день
Нельзя 9 декабря отправляться в дальнюю дорогу или путешествие.
Нельзя 9 декабря ходить на охоту, можно разгневать святого и навлечь несчастье на семью.
Нельзя 9 декабря бездельничать, чтобы удача была на вашей стороне.
Приметы на 9 декабря в Юрьев день
Если в Юрьев день ударил мороз, то после Нового года будет метель.
Если 9 декабря сильный ветер, то скоро стукнут морозы.
Если 9 декабря иней остался, то весна ранней будет.
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