Приметы на 9 августа: какие 4 вещи запрещено делать, чтобы беду не впустить в жизнь

Что нельзя делать 9 августа / goodfon.ru

9 августа церковь почитает память Пантелеимона, который родился в Никомедии в семье знатного язычника.

Считается, что к великомученику Пантелеймону обращаются в самые тяжелые дни. Если человек искренне помолится, то даже неизлечимые болезни отступят.

На Пантелеимона не принято работать с землей, на поле, огороде, участке.

Женщины на Пантелеймона собирали целебные травы и цветы. Такие запасы считались наделенными особой силой исцелять разные недуги и болезни.

Утром принято было варить яйца на завтрак. Если женщина попалось яйцо с двойным желтком, то скоро можно ждать пополнение в семье.

Обязательно готовили пироги с капустой в день Пантелеймона, но только из нового урожая.

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Что нельзя делать 9 августа

Нельзя 9 августа убирать в доме.

Нельзя 9 августа жадничать и сквернословить.

Нельзя 9 августа печь хлеб дома.

Нельзя 9 августа злиться и ругаться.

Приметы на 9 августа

Если муравьи заделывают входы в муравейники, то скоро будет дождь.

Если сильно стрекочут и активно прыгают кузнечики, то погода будет ясной и сухой.

Если завиваются кочаны капусты на огороде, то осень будет холодной.

Если радуга появилась 9 августа, то к пасмурной погоде в ближайшие дни.

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