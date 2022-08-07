Приметы на 9 августа: какие 4 вещи запрещено делать, чтобы беду не впустить в жизнь

Что нельзя делать 9 августа и как не попасть в беду.
9 августа церковь почитает память Пантелеимона, который родился в Никомедии в семье знатного язычника.
Считается, что к великомученику Пантелеймону обращаются в самые тяжелые дни. Если человек искренне помолится, то даже неизлечимые болезни отступят.
На Пантелеимона не принято работать с землей, на поле, огороде, участке.
Женщины на Пантелеймона собирали целебные травы и цветы. Такие запасы считались наделенными особой силой исцелять разные недуги и болезни.
Утром принято было варить яйца на завтрак. Если женщина попалось яйцо с двойным желтком, то скоро можно ждать пополнение в семье.
Обязательно готовили пироги с капустой в день Пантелеймона, но только из нового урожая.
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Что нельзя делать 9 августа
Нельзя 9 августа убирать в доме.
Нельзя 9 августа жадничать и сквернословить.
Нельзя 9 августа печь хлеб дома.
Нельзя 9 августа злиться и ругаться.
Приметы на 9 августа
Если муравьи заделывают входы в муравейники, то скоро будет дождь.
Если сильно стрекочут и активно прыгают кузнечики, то погода будет ясной и сухой.
Если завиваются кочаны капусты на огороде, то осень будет холодной.
Если радуга появилась 9 августа, то к пасмурной погоде в ближайшие дни.
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