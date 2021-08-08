Приметы на 9 августа: что нельзя делать в день Пантелеймона

В этот день нельзя проходить мимо людей, нуждающихся в помощи.
Ежегодно 9 августа православная церковь почитает Пантелеймона-целителя. А в народе день называют Николы Кочанского.
Никола Кочанский или по-другому - Капустник. Именно в этот день люди начинают готовиться к осени и собирают лекарственные травы, ведь это последний день, когда стебли обладают целебными свойства и могут вылечить недуги, как у детей, так и у взрослых.
Что нельзя делать 9 августа в день Пантелеймона
9 августа нельзя нагружать себя любой работой. В этот день она не принесет ничего хорошего.
Но, и совсем бездельничать тоже не стоит, можно заняться уборкой в доме или интеллектуальным трудом.
В этот день нельзя проходить мимо людей, нуждающихся в помощи. Святой Пантелеймон каждый раз помогал людям, поэтому их не стоит игнорировать, иначе будешь наказан.
Приметы на 9 августа в день Пантелеймона
Завитые кочаны капусты сулят холодную осень.
Муравьи начинают заделывать вход в муравейник – жди в скором времени дождь.
Погода будет солнечной, если слышно стрекотание кузнечиков.
Больной вскоре пойдет на поправку, если помолиться в церкви, а дома - на икону Пантелеймона.
Конец радуги, опустившийся к воде, показывает направление будущего дождя.
Также 9 августа обычно ждут грозу.
Непогоду предвещают крики уток, плескающихся в воде.
Будет дождь, если кричит иволга или удод.
Если среди семи цветов радуги вы больше всех видите красный, то ждите ветра.
Погода будет хорошей, если в стоге сена роются куры и индюшки.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
Как ранее сообщал Главред, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.
"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.