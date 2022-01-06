Приметы на 8 января: что нельзя делать и как уберечь семью от беды

Что нельзя делать 8 января / pixabay

8 января церковь почитает большой праздник. На следующий день после Рождества Христова празднуют Собор Пресвятой Богородицы.

Женщины в древности ходили друг к другу в гости и баловали всех вкусными угощениями. Многие проводили время в гаданиях, ведь наступило время святок.

Период между Рождеством Христовым и Крещением (7 и 19 января) называют святками. В это время можно узнать свою судьбу. Девушки старались узнать, когда выйдут замуж и какой муж ее ждет.

Что нельзя делать 8 января

Нельзя 8 января работать в доме и заниматься тяжелым трудом.

Беременным 8 января нельзя носить тяжести.

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Нельзя 8 января убирать в доме и заниматься рукоделием.

Нельзя в период Святок ругаться с близкими.

Нельзя 8 января готовить и пить кисель. Можно привлечь плохие новости.

Приметы на 8 января

Если ударил мороз и началась метель, то лето будет холодным.

Если громко поют синицы, то быть скорому похолоданию.

Если красный закат, то впереди ждут трескучие морозы.

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