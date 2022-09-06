Приметы на 8 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы не попасть в опасность в день Натальи

Что нельзя делать 8 сентября / pixabay

8 сентября церковь почитает память мученицы Натальи. В народном календаре эту дату называют Наталья Овсяница, Наталья и Адриан, Натальин день.

Святой Наталии молились о супружеском счастье, а также о хороших отношениях между родственниками.

День связывали с работами на овсяном поле. В одних местах только начинали косить овес, в других уборка уже подходила к концу.

Женщины пекли кисель и блины. Приглашали в гости родных, тогда можно привлечь счастье в дом.

Обязательно нужно сорвать веточку рябины и принести в дом. Она служила оберегом семейного благополучия.

Что нельзя делать 8 сентября

Нельзя 8 сентября ссорится. Можно привлечь неприятности и беды.

Нельзя 8 сентября брать деньги в долг.

Нельзя 8 сентября в доме убирать.

Приметы на 8 сентября

Если гром гремит, то к теплой осени.

Если на небе облака редкие, то будет холодно и ясно.

Если листья с березы и дуба не опали, то зима будет суровой.

Если утро холодное, то зима будет морозной и ранней.

Если много рябины, то скоро наступят холода.

Если много опят в лесу, то "бабьего лета" не ждать.

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