Приметы на 8 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу в дом привлечь

Что нельзя делать 8 октября / goodfon.ru

8 октября церковь почитает память преподобного Сергия, игумена Радонежского. Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году в семье бояр Кирилла и Марии.

С раннего возраста Сергий хотел посвятить всю свою жизнь служению Богу.

С этого дня все хозяйки начинали квасить капусту. Верили, что таким способом можно привлечь удачу.

Мужчины резали курей. Верили, что зимой будет достаток и благополучие у семьи.

В этот день также выпекали хлебные лепешки на капустном листе и перед тем, как отправить их в печь, обязательно просили благополучия на следующую зиму. Первый лепешку надо было закопать еще теплым на грядке, где росла капуста. Считали, что это приведет урожая.

Что нельзя делать 8 октября

Нельзя 8 октября ругаться и выяснять отношения.

Нельзя 8 октября пить алкоголь.

Нельзя 8 октября поднимать с земли деньги. Можно навлечь беды и неприятности.

Приметы на 8 октября

Если 8 октября хорошая погода, то она продлится три недели.

Если первый снег выпадет на Сергия Радонежского, то зима наступит через 40 дней.

Если первый снег будет сухой, то значит, лето будет хорошим.

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