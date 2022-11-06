Приметы на 8 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы год был богат для всей семьи

Что нельзя делать 8 ноября / pixabay

8 ноября церковь почитает память великомученика Димитрия Солунского. В народе этот праздник называется Дмитриев день и имеет свои особенности.

В этот день принято ходить в церковь и молиться святому, чтобы поскорее закончились жизненные испытания.

Обязательно в этот день нужно встретиться с родителями и провести с ними вечер. Если ваших родных нет, то стоит посетить их могилку.

Обязательно стоит покормить птиц. Верили, такой способ поможет привлечь удачу и деньги.

Дома также нужно накрыть в этот день щедрый стол, где обязательным блюдом будут блины.

Чтобы год был успешным, нужно завершить все дела в огороде, поле, у дома и подготовить сад к зиме.

Что нельзя делать 8 ноября

Нельзя рисовать те символы, если их значение не знаете. Можно беды привлечь.

Нельзя заниматься ремонтом 8 ноября. Можно получить проблемы со здоровьем.

Нельзя резать, шить, вышивать.

Нельзя одалживать деньги и брать кредиты. Можно попасться на обман.

Нельзя 8 ноября женится и венчаться.

Приметы на 8 ноября

Если иней с утра, то зима будет снежной.

Если теплый день, то к теплой и сырой зиме.

Если мороз и выпал снег, то зима будет морозной.

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