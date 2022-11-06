Приметы на 8 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы год был богат для всей семьи

Как привлечь удачу и что нельзя делать 8 ноября.
8 ноября церковь почитает память великомученика Димитрия Солунского. В народе этот праздник называется Дмитриев день и имеет свои особенности.
В этот день принято ходить в церковь и молиться святому, чтобы поскорее закончились жизненные испытания.
Обязательно в этот день нужно встретиться с родителями и провести с ними вечер. Если ваших родных нет, то стоит посетить их могилку.
Обязательно стоит покормить птиц. Верили, такой способ поможет привлечь удачу и деньги.
Дома также нужно накрыть в этот день щедрый стол, где обязательным блюдом будут блины.
Чтобы год был успешным, нужно завершить все дела в огороде, поле, у дома и подготовить сад к зиме.
Что нельзя делать 8 ноября
Нельзя рисовать те символы, если их значение не знаете. Можно беды привлечь.
Нельзя заниматься ремонтом 8 ноября. Можно получить проблемы со здоровьем.
Нельзя резать, шить, вышивать.
Нельзя одалживать деньги и брать кредиты. Можно попасться на обман.
Нельзя 8 ноября женится и венчаться.
Приметы на 8 ноября
Если иней с утра, то зима будет снежной.
Если теплый день, то к теплой и сырой зиме.
Если мороз и выпал снег, то зима будет морозной.
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