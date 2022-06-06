Приметы на 8 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

В этот день проводили все ремонтные работы, чтобы избежать в будущем поломок.
8 июня церковь почитает память апостолов Карпа и Алфея. В народе этот день называют Карпом Карполовом и традиционно посвящают его всему, что связано с рыбалкой.
8 июня следует отправиться на рыбалку, люди верили, что улов точно будет отменным. Рыбу вечером готовили на ужин.
Еще одной традицией, как это ни странно, является подготовка к зимнему сезону.
В этот день проводили все ремонтные работы, чтобы избежать в будущем поломок.
Что нельзя делать 8 июня
Нельзя 8 июня брать в долг и давать деньги. Много проблем будет.
Нельзя 8 июня отказывать в гостеприимстве.
Нельзя 8 июня бегать, чтобы не убежать от своей судьбы.
Нельзя 8 июня менять работу и увольняться.
Нельзя 8 июня отправляться в дальнюю дорогу.
Нельзя 8 июня подметать пол после захода солнца.
Приметы на 8 июня
Если рыба в реке играет у поверхности воды, то ждать мокрой погоды.
Если много цветков на рябине, то к хорошему урожаю овса.
Если комары роем летают, то к хорошей погоде.
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