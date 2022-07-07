Приметы на 8 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь удачу в дом 8 июля и что нужно делать.
8 июля церковь почитает память Святых Петра и Февронию Муромских. Святые являются покровителями семейного очага, хранителей супружеской любви.
В этот праздник важно провести время с любимым человеком. День Петра и Февронии считается аналогом Дня Святого Валентина.
С супружеством были связаны и некоторые приметы этого дня. Если на Петра и Февронию весь день пробыть бок о бок с женой, это принесет семье достаток.
Что нельзя делать 8 июля
Нельзя ссорится со своим любимым человеком. В этот день нужно обязательно беречь свою любовь.
Нельзя женщинам работать с тестом. Запрещено замешивать и выпекать.
Нельзя 8 июля переезжать в новое место.
Нельзя 8 июля отправляться в путешествия.
Приметы на 8 июля
Если 8 июля стоит жара, то следующие 40 дней будут жаркими.
Если много мышей 8 июля, то ждать плохого урожая.
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