Приметы на 8 февраля: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в беду

8 февраля считается самым загадочным днем года.
8 февраля церковь почитает память святого Федора Студита. Считалось, что именно в этот день умершие родственники тоскуют по своим родным, которые остались в этом мире.
Люди старались сходить в церковь и поставить свечу за умерших родных. По возможности ходили на кладбище, оставляли угощения и поминали.
Чтобы покойники не беспокоили вас, у входной двери надо повесить пучок рябины или крапивы. Считается, что эти растения отпугивают злых духов.
8 февраля хорошее время для смены имиджа. Можете смело экспериментировать со сменой прически, результат вас изрядно удивит.
Что нельзя делать 8 февраля в день Федора
Нельзя 8 февраля вступать в ссоры и конфликты.
Нельзя 8 февраля из дома выходить без оберега, который защищает вас.
Нельзя 8 февраля конфликтовать с соседями. Очень плохой знак.
Приметы на 8 февраля в день Федора
Если безветренный и ясный день 8 февраля, то весна будет теплой и наступит быстро.
Если ясно 8 февраля, то такой будет и весна.
Если 8 февраля сильный мороз, то лето будет жарким.
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