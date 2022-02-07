Приметы на 8 февраля: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в беду

Что нельзя делать 8 февраля / pixabay

8 февраля церковь почитает память святого Федора Студита. Считалось, что именно в этот день умершие родственники тоскуют по своим родным, которые остались в этом мире.

Люди старались сходить в церковь и поставить свечу за умерших родных. По возможности ходили на кладбище, оставляли угощения и поминали.

Чтобы покойники не беспокоили вас, у входной двери надо повесить пучок рябины или крапивы. Считается, что эти растения отпугивают злых духов.

8 февраля хорошее время для смены имиджа. Можете смело экспериментировать со сменой прически, результат вас изрядно удивит.

Что нельзя делать 8 февраля в день Федора

Нельзя 8 февраля вступать в ссоры и конфликты.

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Нельзя 8 февраля из дома выходить без оберега, который защищает вас.

Нельзя 8 февраля конфликтовать с соседями. Очень плохой знак.

Приметы на 8 февраля в день Федора

Если безветренный и ясный день 8 февраля, то весна будет теплой и наступит быстро.

Если ясно 8 февраля, то такой будет и весна.

Если 8 февраля сильный мороз, то лето будет жарким.

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