Приметы на 8 декабря: какие 3 вещи нужно успеть сделать, чтобы удача липла всегда

8 декабря церковь почитает память преподобного Петра молчальника Галатийского. В народе в этот день широко праздновали праздник Клима холодного - в честь святого, апостола от семидесяти Климента I.
Матери в Климентьев день в церквях молились святому и просили крепкого здоровья для детей, чтобы уберечь их от зимних лютых морозов.
В Климентьев день холода обычно усиливались и зимняя пора приобретала стойкий морозный характер. Считалось, что тех, кто жалуется на холодную погоду 8 декабря, стужа наказывала разными болезнями.
Верили, что начинать любое дело сегодня натощак, тогда можно добиться лучших результатов и избежать различных трудностей.
Обязательно нужно 8 декабря убрать в доме. Такой ритуал поможет привлечь успех и удачу.
Что нельзя делать 8 декабря
Нельзя 8 декабря в темное время суток покидать дом.
Нельзя 8 декабря жаловаться. Можно неприятности привлечь.
Нельзя 8 декабря ругаться и обижать других.
Приметы на 8 декабря
Если в этот день на улице появились большие сугробы, то в следующем году ждали богатый урожай.
Если на сухой траве появился иней, то это сулило скорые морозы.
Если небо затянула серая пелена и появились кучевые облака, то значит будет скоро снегопад.
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