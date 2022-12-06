Приметы на 8 декабря: какие 3 вещи нужно успеть сделать, чтобы удача липла всегда

Что нельзя делать 8 декабря и как не попасть в беду в день Петра.

Что нельзя делать 8 декабря / goodfon.ru

8 декабря церковь почитает память преподобного Петра молчальника Галатийского. В народе в этот день широко праздновали праздник Клима холодного - в честь святого, апостола от семидесяти Климента I.

Матери в Климентьев день в церквях молились святому и просили крепкого здоровья для детей, чтобы уберечь их от зимних лютых морозов.

В Климентьев день холода обычно усиливались и зимняя пора приобретала стойкий морозный характер. Считалось, что тех, кто жалуется на холодную погоду 8 декабря, стужа наказывала разными болезнями.

Верили, что начинать любое дело сегодня натощак, тогда можно добиться лучших результатов и избежать различных трудностей.

Обязательно нужно 8 декабря убрать в доме. Такой ритуал поможет привлечь успех и удачу.

Что нельзя делать 8 декабря

Нельзя 8 декабря в темное время суток покидать дом.

Нельзя 8 декабря жаловаться. Можно неприятности привлечь.

Нельзя 8 декабря ругаться и обижать других.

Приметы на 8 декабря

Если в этот день на улице появились большие сугробы, то в следующем году ждали богатый урожай.

Если на сухой траве появился иней, то это сулило скорые морозы.

Если небо затянула серая пелена и появились кучевые облака, то значит будет скоро снегопад.

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