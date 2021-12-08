Приметы на 8 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 8 декабря / ua.depositphotos.com

8 декабря церковь почитает память апостола Климента I. С этого дня наступает суровая зима, и в народе этот день называли Клима Холодного.

Люди старались в этот день закончить все важные дела, чтобы весь год был удачный и новые проекты приносили прибыль.

Женщины ходили в церковь и молились святому Клименту, а вечером собирались всей семье в доме, стараясь не выходить на улицу в позднее время.

В этот день стоит быть в хорошем настроении, иначе можно навлечь на себя беду и проблемы со здоровьем.

Что нельзя делать 8 декабря

Нельзя ссориться и обижать близких. Нужно извиниться и простить тех, кого вы могли случайно обидеть.

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Нельзя долго сидеть на работе 8 декабря, это может повлиять на вашу работоспособность в ближайшее время.

Нельзя отправляться в путешествия и переезжать в новый дом.

Приметы на 8 декабря

Если много снега выпало, то будет хороший урожай в будущем году.

Если 8 декабря начался снегопад, будет дождливое лето.

Если 8 декабря ярко светит солнце, то мороз ударит через несколько дней.

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