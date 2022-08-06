Приметы на 8 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачу и деньги

Что нельзя делать 8 августа / pixabay

8 августа церковь почитает память святого Ермолая, Ермиппа и Ермократa, Никомидийских мучеников. В народе праздник назывался Ермолаев день.

С этого дня начиналась сбор урожая. Собирали яблоки, копали картошку. Знахари начинали уборку трав, ведь они приобретали особую силу.

Хоть и 8 августа было принято собирать яблоки, есть и даже пробовать их нельзя до Яблочного Спаса, 19 августа.

А вот картофель, который также можно было начинать убирать, употреблять можно. Из него делали окрошку и винегрет и подавали на стол.

Травы на Ермолая набирали особенную силу, поэтому их собирали в лесах и лугах, высушивали, чтобы делать лечебные отвары и настойки.

Пройтись утром 8 августа по росе, можно было привлечь здоровье и финансовую удачу.

Что нельзя делать 8 августа

Нельзя 8 августа давать в долг кому-либо рабочие инструменты, считается, что это к потере здоровья.

Нельзя 8 августа есть яблоки. Можно только делать заготовки на зиму.

Нельзя 8 августа шить и заниматься любым рукоделием. Можно привлечь проблемы в семью.

Нельзя 8 августа женщинам работать. Можно заниматься только домашним хозяйством.

Приметы на 8 августа

Если кот или кошка трутся у хозяйских ног, вас ждет хороший год.

Если насекомые становятся назойливыми и кусаются, то ждать дождя.

Если в небе появилась радуга, то к плохим дням.

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