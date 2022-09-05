Приметы на 7 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не остаться без денег

Что нельзя делать 7 сентября и как не попасть в беду.
7 сентября церковь почитает память апостола Тита, ученика святого апостола Павла. Раньше люди ходили в лес за грибами, а женщины плели корзинки.
Традицией было приготовление пирогов с грибами. А еще, хозяйки приглашали в дом гостей и варили грибной суп.
Чтобы не остаться без денег на долгое время, нельзя спать допоздна. Лучше встать заранее и отправиться за грибами.
7 сентября считали благоприятным днем для значительных покупок и дальних поездок.
Хозяйкам следует привлечь в свою жизнь финансовый успех благодаря уборке в доме.
Что нельзя делать 7 декабря
Нельзя строить и ремонтировать. Можно получить серьезную травму.
Нельзя много месить теста и муки.
Нельзя стричь волосы. Можно лишится силы и здоровья.
Приметы на 7 сентября
Если перелетные птицы садятся на землю, то погода будет ясной.
Если птицы сидят на крышах домов, то ждать ненастья.
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