УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 7 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не остаться без денег

5 сентября 2022, 20:10

Что нельзя делать 7 сентября и как не попасть в беду.

осень, приметы
Что нельзя делать 7 сентября / pixabay

7 сентября церковь почитает память апостола Тита, ученика святого апостола Павла. Раньше люди ходили в лес за грибами, а женщины плели корзинки.

Традицией было приготовление пирогов с грибами. А еще, хозяйки приглашали в дом гостей и варили грибной суп.

Чтобы не остаться без денег на долгое время, нельзя спать допоздна. Лучше встать заранее и отправиться за грибами.

7 сентября считали благоприятным днем для значительных покупок и дальних поездок.

Хозяйкам следует привлечь в свою жизнь финансовый успех благодаря уборке в доме.

Что нельзя делать 7 декабря

Нельзя строить и ремонтировать. Можно получить серьезную травму.

Нельзя много месить теста и муки.

Нельзя стричь волосы. Можно лишится силы и здоровья.

Приметы на 7 сентября

Если перелетные птицы садятся на землю, то погода будет ясной.

Если птицы сидят на крышах домов, то ждать ненастья.

Читайте такжеНесут одни проблемы и неприятности: 4 самых неудачных имени для каждого, которые притягивают беды

Читайте также:

приметы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:06

Виталий Портников. Трасс ненавидит Путина Видеоблоги

20:56

80 тысяч убитых, раненых и пленных: в Британии раскрыли катастрофические потери РФ в УкраинеВидео

20:43

ВСУ уничтожили кучу оккупантов и их технику: в Генштабе подтвердили ликвидацию россиян в КупянскеВидео

20:23

Новая "бавовна" в Крыму: в Севастополе и под Евпаторией прогремели взрывыВидео

20:10

Приметы на 7 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не остаться без денегВидео

Реклама
19:52

Рехнувшийся путинист Тарзан обратился к Лиз Трасс с лекцией об "удовольствии"

19:50

"Кому он там сдался": в РФ набросились на Галкина и требуют ответа за поддержку УкраиныВидео

19:37

Успех ВСУ на Донбассе: оккупантов выбили с позиций под КраматорскомВидео

19:31

Больше не жертва: дочь Снежаны Егоровой рассказала о состоянии после разрыва с мамой-путинисткой

19:30

Газовый каімнг-аут Кремля: как Россия сама сжигает за собой мостымнение

19:18

Украина активно готовится к ядерной и химической атаке со стороны РФВидео

19:16

Успех во всех делах и денежная удача: 3 знака зодиака станут счастливчиками неделиВидео

19:10

14-летняя Варвара Кошевая собирает деньги для ВСУ

19:03

Гороскоп на завтра, 6 сентября 2022: Львам – испытания, Весам – судьбоносное известие, Водолеям – врагиВидео

18:57

РФ выбивают с правого берега Днепра: в ЕС дали прогноз полного освобождения УкраиныВидео

18:50

"ВСУ осенью ждут большие сражения": экстрасенс сделала новый прогнозВидео

18:41

Зеленский срочно позвонил Джонсону: о чем говорилиВидео

18:39

Жизнь не пощадила: муж Тодоренко в свои 36 выглядит как старик

18:28

Добровольный воинский учет для женщин: в Раде поддержали важный законопроектВидео

18:22

Слава Каминская "прогуляла" новый купальник в Нидерландах и восхитила Сеть

Реклама
18:18

Охрана выводила Зеленского под руки: как президент Украины впервые оказался в бункере 24 февраляВидео

17:56

РФ устроила ядерный шантаж: ЕС поставил Москве ультиматум из-за захвата ЗАЭСВидео

17:44

На здании Останкино снова обматерили ПугачевуВидео

17:42

Ударит мороз и налетят холодные ливни: синоптики предупредили об опасных метеоявлениях в УкраинеВидео

17:37

Оккупантов погнали на Херсонщине: новые детали освобождения ВысокопольяВидео

17:27

Большой куш и финансовое благополучие: 3 знакам зодиака повезет с деньгами осенью 2022Видео

17:11

"Половина лица разнесена": 2-летний Рома потерял глаз на выставке оружия в Чернигове

17:03

Зима будет тяжелой: на какие продукты в Украине взвинтили ценыВидео

16:40

Тремор и боли: невролог оценила болезненные симптомы Путина и назвала его диагнозВидео

16:28

Приметы на 6 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы не попасть в бедуВидео

16:25

Губки для мытья посуды не зря имеют разный цвет: как выбрать правильный

16:25

Симоньян в лифчике известного американского бренда фальшиво спела на яхте

16:19

Тэтчер помогла похоронить СССР, Лиз Трасс поможет хоронить РоссиюмнениеВидео

16:16

По улицам скакала большая обезьяна: в Харькове животное из разбитого зоопарка вырвалось на волю

16:16

"Обустраивайте укрытия и запасайтесь водой": Подоляк призвал крымчан готовиться к деоккупацииВидео

16:06

Самая полезная заготовка на зиму для здоровья: 2 простых рецептаВидео

15:59

Мощные удары ВСУ: взорваны три понтонные переправы РФ на ХерсонщинеВидео

15:31

Каменских пояснила, как оказалась с Потапом за границей в день полномасштабного русского вторженияВидео

15:29

Спецназ ГУР взорвал базу ФСБ на Запорожье: уничтожен склад бюллетеней псевдореферендумаВидео

15:19

Шнуров подлизался к вернувшейся в Россию Пугачевой

Реклама
15:15

ВСУ ликвидировали десантника Козлова, который воевал против Украины с первого дня вторженияВидео

14:57

"Безысходность. Дикая боль. Это очень жестоко": у победительницы Голоса країни диагностировали рак

14:48

Лиз Трасс избрали новым премьером ВеликобританииВидео

14:25

С кислой миной и помятым лицом: Путин выдал пропагандистский фейк об УкраинеВидео

14:12

Генштабу нужны 3 специальности: кого из женщин могут обязать встать на воинский учетВидео

13:59

Сплотились непримиримые конкурентки: София Ротару поддержала Аллу Пугачеву

13:59

Знающие люди не заряжают смартфон до 100%: чем это опасно

13:56

Детей не видел полгода: Виталий Ким выложил в Сеть трогательное фото с семьейВидео

13:47

В Украину идут заморозки: синоптик рассказал, когда и где ждать -5 градусовВидео

13:11

Возле посольства РФ в Кабуле прогремел мощный взрыв: погибли дипломаты

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять