УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 7 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не остаться без денег

5 октября 2022, 20:10

Как привлечь удачу 7 октября и что нужно сделать в доме.

осень, приметы, Воздвижение Креста Господнего приметы
Что нельзя делать 7 октября / goodfon.ru

7 октября церковь почитает память святой мученицы Феклы Иконийской. В народе праздник имеет другое название - Фекла Заревница, и в эту ночь предки зажигали новый огонь.

В ночь на 7 октября нужно было зажечь огонь в доме. Верили, что такой ритуал может принести удачу и достаток в дом.

Хозяйки пекли хлеб или каравай 7 октября. Верили, что первый каравай обязательно нужно было разделить между всеми ченами семьи, а остаток отдавали животным. Первый хлеб из нового урожая считали особо полезным и целебным, который может отвести голод от всех домочадцев на весь год.

В день Феклы люди молились преподобной при болезни глаз, а также просили излечить и другие болезни. Также святую молили об удаче и любви.

Принято было 7 октября жениться, венчаться и свататься.

Что нельзя делать 7 октября

Нельзя кричать и конфликтовать 7 октября.

Нельзя говорить плохого о других людях. Можно неудачи привлечь.

Нельзя переедать 7 октября. Можно навредить здоровью.

Нельзя отказывать людям, которые просят у вас о помощи.

Приметы на 7 октября

Если 7 октября гремит гром, то ждать теплую зиму без сильных снегопадов.

Если ко дню Феклы рябины много, то зимы стоит ждать очень холодной.

Если в этот день собрать много-много желудей, то зима будет спокойная и мягкая, а в следующем году будет богатый урожай.

Читайте также:

приметы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:10

"Какой же цинизм": Певцов опозорился, выступая перед мобилизированными россиянами

20:10

Приметы на 7 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не остаться без денегВидео

20:09

У оккупантов огромные потери: в Генштабе рассказали о мощной контрнаступлении ВСУ на ХерсонщинеВидео

19:46

Эксперт спрогнозировал, обеспечат ли США и Великобритания Украине гарантии безопасностиВидео

19:38

"Города станут призраками": эксперт пояснил, к чему приведет невозможность РФ качать газ в Европу

Реклама
19:36

Убивал украинцев с начала вторжения: ВСУ ликвидировали упитанного старлея из ТатарстанаВидео

19:35

На Харьковщине оккупанты перешли в контратаку: ВСУ "покрошили" резервы РФ, взяли пленных и трофеиВидео

19:22

Что делать: знаменитый российский чемпион в панике от повестки в военкоматВидео

19:09

Задумали большую трагедию: астролог назвала 10 городов Украины, которые ждет массированная атакаВидео

18:56

Солист "Другої ріки" Харчишин рассказал, куда исчез Олег ВинникВидео

18:54

Гиркин анонсировал скорое увольнение Шойгу, на его место поставят "техническую фигуру"Видео

18:48

"Нас в окружение берут": оккупанты истерят и жалуются на новый "котел"Видео

18:42

Счастливчиков только четыре: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет фантастический октябрь

18:24

ВСУ давят на войска РФ у Херсона, фронт частично посыпался – экспертВидео

18:18

Украинцам выплатят по 6600 грн междунарожной помощи: кто имеет правоВидео

18:08

Путин выдал указ о захвате Россией Запорожской АЭСВидео

18:07

Если "отрубят" отопления: как обогреть квартиру без газа и электричества

17:59

ВСУ уничтожили инструктора по стрельбе - участника парада на Красной площадиВидео

17:53

Гороскоп на октябрь-2022 для всех: Весы ухватят бога за бороду, а Скорпиона ждут неудачиВидео

17:41

Россияне хаотично отходят: появились подробности наступления ВСУ в Херсонской областиВидео

Реклама
17:34

"Россияне посыпались на юге": военный эксперт назвал сроки освобождения ХерсонаВидео

17:24

Светлана Лобода публично обратилась к Алле Пугачевой после ее заявления о "рабах и холопах"

17:17

Собчак с позором не пустили в "русофобский" бар в ГрузииВидео

17:03

Украину резко накроет жара, а потом завалит снегом: синоптики рассказали об аномальной погодеВидео

17:00

Ответ должен быть военным: Чехия отреагировала на ядерный шантаж ПутинаВидео

16:59

Россия сама устроила аварию на Северном потоке, потому что газопровод уже окупился - эксперт

16:49

Favbet Tech поддержал украинское кибервойско Минцифры

16:48

ВСУ начали решающую битву за юг, Херсон могут освободить до середины ноября – FTВидео

16:44

Как помыть лоток в стиральной машине: 2 золотые правила и 4 эффективных способа для всех случаев

16:43

Приплел Гитлера и фашистов: Путин придумал новую причину войны с УкраинойВидео

16:31

"Гибридный вариант": Загородний объяснил, как заявка Украины в НАТО повлияет на ход войныВидео

16:31

В России уже ликуют: федерация бокса оскандалилась и отменила санкции для россиян и белорусовВидео

16:27

"Что-то там у нее кардинальное случится": экстрасенс предсказала судьбу запроданки Повалий в РФ

16:01

Ласковый и теплый фен: как погладить без утюга нужные вещи

15:58

"Это Вова Зеленский, которого я знаю": Данилко рассказал, как война изменила президента

15:58

Путин подставил лоббистов на Западе: Украина может рассчитывать на большую поддержку - ЗагороднийВидео

15:56

"Перестать врать": генералы РФ продолжают собачиться после новых провалов в УкраинеВидео

15:34

Леся Никитюк с голыми ягодицами показала, как изгоняет из себя печали "как ВСУ врага из Лимана"

15:17

Болячки обходят стороной: 4 имени женщин с сильным здоровьем

15:14

Война затянется на год: украинский полковник дал тревожный прогнозВидео

Реклама
15:09

У Путина заявили о планах оккупировать больше территорий УкраиныВидео

14:56

Слепота - не помеха: в РФ хотели мобилизовать незрячего от рождения москвича

14:53

Приметы на 6 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги водились весь годВидео

14:41

В России придумали наказание для Пугачевой

14:41

Новая цель для ВСУ: офицеры РФ сбежали из Снигиревки на НиколаевщинеВидео

14:22

"237 снарядов прилетело за 40 минут": оккупант истерит из-за успешного наступления ВСУ на ХерсонщинеВидео

14:21

В США одобрили удары ВСУ по Крыму из HIMARS: соратник Путина устроил переполохВидео

14:18

"Как было с харьковской операцией": Загородний озвучил неожиданный исход войныВидео

14:18

"Каждый день ждал официальную новость": Пивоваров рассказал об эмоциях от освобождения ВолчанскаВидео

14:06

90% хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски - простой рецепт приготовленияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять