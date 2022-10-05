Приметы на 7 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не остаться без денег

Как привлечь удачу 7 октября и что нужно сделать в доме.
7 октября церковь почитает память святой мученицы Феклы Иконийской. В народе праздник имеет другое название - Фекла Заревница, и в эту ночь предки зажигали новый огонь.
В ночь на 7 октября нужно было зажечь огонь в доме. Верили, что такой ритуал может принести удачу и достаток в дом.
Хозяйки пекли хлеб или каравай 7 октября. Верили, что первый каравай обязательно нужно было разделить между всеми ченами семьи, а остаток отдавали животным. Первый хлеб из нового урожая считали особо полезным и целебным, который может отвести голод от всех домочадцев на весь год.
В день Феклы люди молились преподобной при болезни глаз, а также просили излечить и другие болезни. Также святую молили об удаче и любви.
Принято было 7 октября жениться, венчаться и свататься.
Что нельзя делать 7 октября
Нельзя кричать и конфликтовать 7 октября.
Нельзя говорить плохого о других людях. Можно неудачи привлечь.
Нельзя переедать 7 октября. Можно навредить здоровью.
Нельзя отказывать людям, которые просят у вас о помощи.
Приметы на 7 октября
Если 7 октября гремит гром, то ждать теплую зиму без сильных снегопадов.
Если ко дню Феклы рябины много, то зимы стоит ждать очень холодной.
Если в этот день собрать много-много желудей, то зима будет спокойная и мягкая, а в следующем году будет богатый урожай.
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