Приметы на 7 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не остаться без денег

Что нельзя делать 7 октября / goodfon.ru

7 октября церковь почитает память святой мученицы Феклы Иконийской. В народе праздник имеет другое название - Фекла Заревница, и в эту ночь предки зажигали новый огонь.

В ночь на 7 октября нужно было зажечь огонь в доме. Верили, что такой ритуал может принести удачу и достаток в дом.

Хозяйки пекли хлеб или каравай 7 октября. Верили, что первый каравай обязательно нужно было разделить между всеми ченами семьи, а остаток отдавали животным. Первый хлеб из нового урожая считали особо полезным и целебным, который может отвести голод от всех домочадцев на весь год.

В день Феклы люди молились преподобной при болезни глаз, а также просили излечить и другие болезни. Также святую молили об удаче и любви.

Принято было 7 октября жениться, венчаться и свататься.

Что нельзя делать 7 октября

Нельзя кричать и конфликтовать 7 октября.

Нельзя говорить плохого о других людях. Можно неудачи привлечь.

Нельзя переедать 7 октября. Можно навредить здоровью.

Нельзя отказывать людям, которые просят у вас о помощи.

Приметы на 7 октября

Если 7 октября гремит гром, то ждать теплую зиму без сильных снегопадов.

Если ко дню Феклы рябины много, то зимы стоит ждать очень холодной.

Если в этот день собрать много-много желудей, то зима будет спокойная и мягкая, а в следующем году будет богатый урожай.

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