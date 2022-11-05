Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноября

Что нельзя делать 7 ноября / pixabay

7 ноября церковь почитает память мучеников Маркиана и Мартирия, которые отдали свою жизнь за веру. А в народе день называют Дедовские плачи. Верили, что этот день самый неудачный в ноябре и, как правило, посвящают его воспоминаниям по ушедшим родным и близким.

В этот день нужно было сходить на кладбище, убрать могилы и зажечь церковную свечу. Дома стоит накрыть стол, с самыми любимыми блюдами ваших умерших родственников и помянуть.

В этот день принято помогать сиротам. Кроме того, важно в этот день просить прощения у всех, кого могли обидеть, чтобы встретить зиму с чистым сердцем.

Что нельзя делать 7 ноября

Нельзя говорить плохого о своих умерших родственников.

Нельзя 7 ноября громко веселиться и устраивать шумные гуляния. Можно привлечь неприятности.

Нельзя 7 ноября плакать в подушку или у зеркала. Можно несчастье привлечь.

Нельзя 7 ноября ездить на закупку товаров.

Нельзя лукавить и ругаться 7 ноября. Можно ждать неприятностей.

Нельзя громко смеяться 7 ноября. Можно потом долго плакать.

Нельзя 7 ноября обижать и злиться на людей.

Приметы на 7 ноября

Важные приметы праздника

Если звезды тускло светятся, то будет холодный и ненастный день.

Если пошел дождь, то жди ненастья.

Если снег сегодня выпал, то зима будет снежной.

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