Приметы на 7 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 7 июня / pixabay

7 июня церковь почитает память Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. А в народе этот праздник называется Иванов день.

Раньше считали, что 7 июня начинает выпадать опасная для растений роса, именно от нее просили уберечь Ионна Предтечу.

7 июня было принято укрывать грядки на огороде от росы, ведь считалось, что осадки с этого дня становятся опасными. Урожай покроется "ржавым" налетом. Считалось, кто наступит на такую росу - заболеет.

На восходе солнца можно высаживать капусту.

Обязательно 7 июня надевали белую одежду. Верили, она принесет удачу и поможешь вылечиться от недуга.

Что нельзя делать 7 июня

Нельзя 7 июня делать генеральную уборку и мести пол веником. Можно вымести из дома не только мусор, но и счастье, деньги и удачу.

Нельзя 7 июня носить одежду темного цвета. Можно все лето провести в печали и плохом настроении.

Нельзя 7 июня плевать на землю, чтобы не осквернять ее. Можно привлечь черную полосу в жизнь.

Нельзя 7 июня делать косметические процедуры на лице.

Нельзя 7 июня ругаться и ссориться.

Приметы на 7 июня

Если много росы, то ждать хороший урожай.

Если рябина зацвела и много цветов, то будет хороший урожай хлеба.

Если рябина поздно зацветет, то будет долгая осень.

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