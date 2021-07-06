Приметы на 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купала и Рождество Иоанна Предтечи

Что нельзя делать на Рождество Иоанна Предтечи

В ночь с 6 на 7 июля в Украине отмечают праздник – Ивана Купала. У этого праздника языческие корни, изначально его отмечали в июне и он был посвящен Дню летнего солнцестояния. Но после прихода христианства, празднование перенесли, связав с праздником Рождества Иоанна Крестителя.

Также в этот день, 7 июля отмечается праздник Рождество Иоанна Предтечи. Традиционно в этот день православные христиане проводят в храмах, слушая праздничные богослужения. Несмотря на то, что праздничные трапезы не устраиваются из-за Петровского поста, церковь разрешает употреблять в этот день рыбу.

Что нельзя делать на Ивана Купала и Рождество Иоанна Предтечи

Наши предки верили, что в эту ночь просыпается нечисть: ведьмы, водяные, русалки и так далее. Считается, что в ночь на Ивана Купала нельзя спать, ведь в дом может пробраться нечистая сила.

Запрещалось также давать в долг, считалось, что так можно отдать собственное благополучие.

Если удавалось найти деньги, брать их также не стоило. Считается, что эти деньги могут принести в дом беды, от которых хотел избавиться предыдущий владелец.

Реклама

В ночь на Ивана Купала также нельзя купаться в водоемах. Считается, что русалки могут затянуть под воду. Подальше от воды советовали держаться беременным женщинам, детям и пожилым людям. Наши предки верили, что водная нечисть может им навредить.

Читайте такжеС праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравления

В этот день нельзя бить домашних животных, особенно коров, которые дают молоко.

Приметы на Рождество Иоанна Предтечи и Ивана Купала

Если в эту ночь звездно – будет много грибов.

Если в Иванов день гроза, то орехов уродится мало и большинство из них будут пустыми.

Сильная роса – к урожаю огурцов.

Если в этот день дождь заплачет, то через 5 дней солнце засмеется.

Цикады стрекочут – к жаркому дню.

Заросли ивы на ветру шумят – к ливню.

Аромат полевых цветов усилился – к дождю.

Кто искупается в водоеме на Ивана Купала, тот избавится от всех болезней.

Листья папоротника книзу закручиваются – к теплому и солнечному дню.

Читайте такжеЧто приготовить на Ивана Купала 2021: праздничное меню и рецепты