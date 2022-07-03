Приметы на 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купала и как не попасть в беду

Что нужно сделать на Ивана Купала 7 июля, чтобы привлечь удачу.
7 июля отмечается народный праздник Ивана Купала. В этот день церковь почитает Рождество Иоанна Предтечи.
Ивана Купала принято отмечать массовыми гуляниями. Празднование начиналось в ночь с 6 на 7 июля еще до заката.
Считается, что природа в это время наполняется чудодейственными и целебными свойствами. Поэтому большинство обычаев были связаны с огнем, водой и травами.
Девушка нужно обязательно утром 7 июля на Ивана Купала искупаться в речке.
Всю ночь с 6 на 7 июля нужно было разводить костры, через которые конечно же прыгали.
Что нельзя делать на Ивана Купала
Нельзя купаться в ночь на 7 июля. Можно привлечь проблемы со здоровьем.
Нельзя отдавать и продавать свои личные вещи.
Нельзя 7 июля одалживать деньги и брать в долг. Можно привлечь бедность в дом.
Нельзя 7 июля поднимать и брать с земли деньги. Можно принести беду.
Нельзя 7 июля стоять у воды детям и беременным женщинам.
Приметы на Ивана Купала 7 июля
Если венок на Ивана Купала не уплыл, то еще год свадьбы не ждать.
Если на Ивана Купала сорвать цветок богатки и положить под подушку, то ждать скорой свадьбы.
Если на Ивана Купала прыгать через костер, то обязательно нужно не расцепить руки с любимым.
Если искупаться на Ивана Купала 7 июля, то весь год не видать болезней.
Как привлечь удачу на Ивана Купала
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