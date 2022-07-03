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Приметы на 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купала и как не попасть в беду

3 июля 2022, 22:30

Что нужно сделать на Ивана Купала 7 июля, чтобы привлечь удачу.

Ивана Купала, приметы
Что нельзя делать 7 июля на Ивана Купала / goodfon.ru

7 июля отмечается народный праздник Ивана Купала. В этот день церковь почитает Рождество Иоанна Предтечи.

Ивана Купала принято отмечать массовыми гуляниями. Празднование начиналось в ночь с 6 на 7 июля еще до заката.

Считается, что природа в это время наполняется чудодейственными и целебными свойствами. Поэтому большинство обычаев были связаны с огнем, водой и травами.

Девушка нужно обязательно утром 7 июля на Ивана Купала искупаться в речке.

Всю ночь с 6 на 7 июля нужно было разводить костры, через которые конечно же прыгали.

Что нельзя делать на Ивана Купала

Нельзя купаться в ночь на 7 июля. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя отдавать и продавать свои личные вещи.

Нельзя 7 июля одалживать деньги и брать в долг. Можно привлечь бедность в дом.

Нельзя 7 июля поднимать и брать с земли деньги. Можно принести беду.

Нельзя 7 июля стоять у воды детям и беременным женщинам.

Приметы на Ивана Купала 7 июля

Если венок на Ивана Купала не уплыл, то еще год свадьбы не ждать.

Если на Ивана Купала сорвать цветок богатки и положить под подушку, то ждать скорой свадьбы.

Если на Ивана Купала прыгать через костер, то обязательно нужно не расцепить руки с любимым.

Если искупаться на Ивана Купала 7 июля, то весь год не видать болезней.

Как привлечь удачу на Ивана Купала

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