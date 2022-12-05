Приметы на 7 декабря: какие 5 вещей нельзя делать в большой праздник, чтобы беду не привлечь

Что нельзя делать 7 декабря и как привлечь удачу в день святой Екатерины.

Что нельзя делать 7 декабря / pixabay

7 декабря церковь почитает память Великомученицы Екатерины Александрийской. Это один из самых известных именных праздников.

Святую Екатерину считают защитницей женщин, беременных и невест.

Великомученице Екатерине принято 7 декабря молиться о взаимной любви, счастливом браке, хороших спутниках жизни. Беременные женщины просят святую о легких родах.

В этот день женщины готовили вкусные блюда. Собирались за столом и звали родных.

Молодые девушки раньше гадали на суженого. В доме садили в горшок или ставили в воду веточку вишни, и если она расцветала к Рождеству, это значило скорое замужество.

Что нельзя делать 7 декабря

Нельзя 7 декабря тяжело работать. Можно привлечь проблемы.

Нельзя делать ремонты и продолжать стройку.

Нельзя заниматься рукоделием, шить, вязать, вышивать.

Нельзя 7 декабря устраивать шумные гуляния и танцевать.

Нельзя 7 декабря разжигать костры.

Приметы на 7 декабря

Если теплая погода, то морозы придут только после 17 декабря.

Если вокруг Луны круги, то к морозным дням и ночам.

Если в этот день холодно, то будет голодно.

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