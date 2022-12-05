Приметы на 7 декабря: какие 5 вещей нельзя делать в большой праздник, чтобы беду не привлечь

7 декабря церковь почитает память Великомученицы Екатерины Александрийской. Это один из самых известных именных праздников.
Святую Екатерину считают защитницей женщин, беременных и невест.
Великомученице Екатерине принято 7 декабря молиться о взаимной любви, счастливом браке, хороших спутниках жизни. Беременные женщины просят святую о легких родах.
В этот день женщины готовили вкусные блюда. Собирались за столом и звали родных.
Молодые девушки раньше гадали на суженого. В доме садили в горшок или ставили в воду веточку вишни, и если она расцветала к Рождеству, это значило скорое замужество.
Что нельзя делать 7 декабря
Нельзя 7 декабря тяжело работать. Можно привлечь проблемы.
Нельзя делать ремонты и продолжать стройку.
Нельзя заниматься рукоделием, шить, вязать, вышивать.
Нельзя 7 декабря устраивать шумные гуляния и танцевать.
Нельзя 7 декабря разжигать костры.
Приметы на 7 декабря
Если теплая погода, то морозы придут только после 17 декабря.
Если вокруг Луны круги, то к морозным дням и ночам.
Если в этот день холодно, то будет голодно.
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