УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день святой Екатерины и как не попасть в беду

6 декабря 2021, 16:29

Никогда не делайте это в день святой Екатерины.

мороз
Что нельзя делать 7 декабря в день святой Екатерины / ua.depositphotos.com

7 декабря церковь почитает святую великомученицу Екатерину.

Святая является покровительницей женщин и семьи, поэтому в этот день к ней можно обращаться с просьбами об обретении любви, вступлении в брак и беременности.

Если в вашем регионе уже выпал снег, обязательно выходите с детьми на прогулку и берите санки. Во время прогулки стоит загадать желание, которое должно исполнится с будущем году.

Девушки и молодые парни планировали свадьбы, правда отмечать их можно только после Рождества Христового 7 января.

Что нельзя делать 7 декабря в день святой Екатерины

Нельзя убирать и стирать одежду руками. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Реклама

Нельзя 7 декабря отправляться в путешествие. Вы рискуете потерять что-то ценное или можете столкнуться с бедой.

Нельзя ругаться и ссориться с близкими. Даже незначительный спор способен перерасти в масштабное противостояние, будьте осторожны.

Приметы на 7 декабря в день святой Екатерины

Если в этот день стоит ясная погода, то быть морозной зиме.

Если снег падает на сухую землю, то будущий год урожайным не выдастся.

Если туман и оттепель со слякотью, то морозы только через 10 дней придут.

Читайте также:

viber
приметы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2022 год для Близнецов: разоблачение секретов, счастливый случай и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Близнецов: разоблачение секретов, счастливый случай и лучшие дни Приметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день и как не попасть в бедуПриметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день и как не попасть в беду Самые красивые новогодние прически 2022, которыми невозможно не очароватьсяСамые красивые новогодние прически 2022, которыми невозможно не очароваться Слава Каминская в топе с откровенным декольте похвалилась пышной грудью и узкой талиейСлава Каминская в топе с откровенным декольте похвалилась пышной грудью и узкой талией Как кофе влияет на зрение человека - ответ ученыхКак кофе влияет на зрение человека - ответ ученых
17:21

ТОП-10 лучших телесериалов 2021 года

16:59

Сценарий блицкрига: РФ может молниеносно отрезать Прибалтику от НАТО - The TimesВидео

16:56

Ходит с пакетом для денег: в Киеве заметили пенсионера, который просит оплатить ему "коммуналку"Видео

16:54

Стрелял в утку – попал в ребенка: в Херсонской области охотник подстрелил племянника

16:52

Требуют 7 миллионов гривен: в Харькове школы оказались под ударом из-за массового минированияВидео

Реклама
16:29

Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день святой Екатерины и как не попасть в бедуВидео

16:20

Планы Газпрома на транзит газа без Украины под ударом: ФРГ ставит резкое условие по запуску СП-2Видео

16:14

В Украине анонсировали резкое изменение тарифа на газ: кому повезет платить меньшеВидео

15:56

В Сингапуре разработали новый вид ПЦР-теста, который определяет "Омикрон"Видео

15:52

В ВОЗ объяснили особенности штамма Омикрон: чем отличается, меры предосторожности

15:42

Врач рассказала, можно ли одновременно заразиться гриппом и "ковидом"Видео

15:37

Гороскоп на 2022 год для Раков: денежное вознаграждение, пополнение в семействе и лучшие дниВидео

15:30

Дочь Оли Поляковой загремела в больницу

15:23

Киев и еще восемь областей выходят из "красной" зоныВидео

15:15

Зима отменяется: украинцев предупредили об аномалии и дали прогноз до Нового годаВидео

15:11

Большая война РФ и Украины – катастрофа для Москвы и Европы: Резников призвал Запад к контрударуВидео

14:58

Злата Огневич без комплексов показала свою фигуру в самых пикантных позах и нарядахФото

14:57

Известного футболиста Артема Милевского жестко задержали в центре Киева: в СБУ сделали заявлениеВидео

14:34

Украина ждет уступок от РФ и знает о планах США: в ОП готовят заявление по диалогу Байдена и ПутинаВидео

14:32

Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте

Реклама
14:32

Ягода по 1,5 тысячи за килограмм: украинцев шокировали бешеными ценами

14:31

Возвращение в Хогвартс - вышел первый тизер продолжения истории о Гарри ПоттереВидео

14:23

Небывалая удача и изобилие: топ-3 знака, кому в год Тигра необычайно повезет в деньгах

14:20

Комаровский разбил вдребезги миф о неполезности популярного продукта

14:11

В Анталии умерла украинка: консульство ищет родных девушки

14:10

Кровавая резня со стрельбой: в Кривом Роге устроили смертельные разборки

13:52

Украина, НАТО и "гарантии" для РФ – главные темы: Кремль объявил план переговоров Путина с БайденомВидео

13:45

В Украине рекордно упали цены на топливоВидео

13:45

Вкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минутВидео

13:38

В Кривом Роге поезд переехал железнодорожника, который ремонтировал пути

13:25

Немного дикий, но очень интересный принт зебра вернулся в моду на зиму 2022ФотоВидео

13:17

Курс доллара взлетит: украинцам объяснили, к чему готовитьсяВидео

13:00

Гороскоп на завтра 7 декабря 2021: Ракам – волнение, Скорпионам – большие тратыВидео

12:59

В Украине хотят взять под контроль цены на продуктыВидео

12:48

MARUV и не снилось: Анна Неплях в облегающем латексном платье и чулках взбудоражила поклонников

12:46

Трагедия в Луцке: покончила с собой мама умершей от отравления каштанами девочки

12:34

Сторонница Путина предложила выгнать Турцию из НАТО и сделала прогноз по вторжению России в УкраинуВидео

12:29

"Прошлогодней цены уже не ждите": насколько подорожает свинина перед Новым годом

12:17

В Тернополе завершили "Большую стройку" крупнейшей транспортной развязки Западной Украины

12:07

Ольга Фреймут засветила горячего красавца-брата

Реклама
12:05

Любовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные переменыВидео

11:46

Число заробитчан в Польше взлетело: где и сколько зарабатывают украинцыВидео

11:26

Антитабачные активисты просят парламент разобраться с нелегальными сигаретами Duty Free на украинском рынке

11:26

Завеет снегом и усилятся морозы: Украину накроет сильная непогодаВидео

11:16

В Украине снизились темпы вакцинации: уколов против COVID-19 стало в три раза меньшеВидео

11:04

Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везениеВидео

11:03

Похудевшая Зарицкая показала сочные изгибы в мокром купальнике

10:59

"Более смертоносная": создатель вакцины AstraZeneca прогнозирует новую опасную пандемиюВидео

10:23

Должникам грозит отключение услуг ЖКХ: украинцам готовят драконовские штрафыВидео

10:16

День Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитва

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять