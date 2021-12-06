Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день святой Екатерины и как не попасть в беду

Никогда не делайте это в день святой Екатерины.
7 декабря церковь почитает святую великомученицу Екатерину.
Святая является покровительницей женщин и семьи, поэтому в этот день к ней можно обращаться с просьбами об обретении любви, вступлении в брак и беременности.
Если в вашем регионе уже выпал снег, обязательно выходите с детьми на прогулку и берите санки. Во время прогулки стоит загадать желание, которое должно исполнится с будущем году.
Девушки и молодые парни планировали свадьбы, правда отмечать их можно только после Рождества Христового 7 января.
Что нельзя делать 7 декабря в день святой Екатерины
Нельзя убирать и стирать одежду руками. Можно привлечь проблемы со здоровьем.
Нельзя 7 декабря отправляться в путешествие. Вы рискуете потерять что-то ценное или можете столкнуться с бедой.
Нельзя ругаться и ссориться с близкими. Даже незначительный спор способен перерасти в масштабное противостояние, будьте осторожны.
Приметы на 7 декабря в день святой Екатерины
Если в этот день стоит ясная погода, то быть морозной зиме.
Если снег падает на сухую землю, то будущий год урожайным не выдастся.
Если туман и оттепель со слякотью, то морозы только через 10 дней придут.
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