Приметы на 7 августа: 3 вещи, которые нельзя делать в день святой Анны

Что нельзя делать 7 авгутса / goodfon.ru

7 августа церковь почитает память святой Анны. В народном календаре дата получила название Анна Холодница, зимоуказательница или Анна Летняя.

Святая Анна является помощницей в семейной жизни и покровительницей всех женщин. Особенно она помогает тем, кому не удается завести детей, поэтому к святой часто обращаются с молитвами бесплодные женщины, прося ее о ребенке.

Молодые девушки молились святой Анне и просили ее о хорошей судьбе.

Наши предки на Анну шли копать раннюю картошку. Также люди отправлялись в лес за грибами, а вечером принято было готовить грибные и овощные блюда.

7 августа принято было играть свадьбы. Считалось, кто женится 7 августа, тот проживет долгую и счастливую супружескую жизнь.

Что нельзя делать 7 августа

Нельзя 7 августа ругаться, конфликтовать и жадничать.

Нельзя 7 августа выходить на улицу в ночное время, чтобы не стать жертвой нечисти.

Нельзя 7 августа обижать, а тем более употреблять в пищу лошадей, иначе можно навлечь на себя серьезные неприятности.

Нельзя 7 августа менять постельное белье на чистое. Наши предки верили, что иначе начнут регулярно мучить кошмары.

Приметы на 7 августа

Если светлая и теплая погода 7 августа, то зима будет без снега.

Если утро выдалось холодным 7 августа, то зима наступит рано и будет морозной.

Если муравейники стали больше, то зима будет холодной.

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