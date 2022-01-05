Приметы на 6 января: что нельзя делать в Сочельник и как привлечь богатство

Чтобы ваше финансовое благополучие улучшилось в 2022 году, нужно вернуть долги.
6 января отмечается большой праздник Рождественский сочельник. Это один из самых строгий дней поста.
До первой звезды нельзя было садится за стол. А первая звезда у верующих ассоциируется с той самой звездой, которая когда-то оповестила о появлении на свет Спасителя.
Хозяйки традиционно готовили вкусный и богатый стол на Рождество из 12 блюд. Основным блюдом была кутья и узвар.
Также на столе должна обязательно быть рыба и рыбные продукты.
После ужина 6 января принято раздавать подарки. Хорошей традицией считались танцы вокруг елки. И, конечно, колядки, которые пели в основном молодые люди.
Чтобы ваше финансовое благополучие улучшилось в 2022 году, нужно вернуть долги.
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Также в Сочельник стоит попросить прощения у всех, кого обидели ненароком.
Что нельзя делать 6 января в Сочельник
Нельзя 6 января отмечать Сочельник вне дома. Праздник нужно отмечать только в кругу семьи.
Нельзя 6 января одевать темную и старую одежду.
Нельзя 6 января отказывать гостям и жадничать.
Нельзя 6 января убирать, стирать и заниматься рукоделием.
Нельзя 6 января за столом ругаться.
Нельзя 6 января опаздывать и нервничать.
Приметы на 6 января в Сочельник
Если иней на деревьях в первые три дня рождественских праздников, то будет обильный урожай.
Если 6 января тепло, то весна будет холодная.
Если налетела метель в канун Рождества, то деревья рано зазеленеют, будет ранняя весна.
Если найти на Рождество монетку, то стоит ждать прибыли.
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