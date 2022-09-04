Приметы на 6 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы не попасть в беду

Что нельзя делать 6 сентября / pixabay

6 сентября церковь почитает память священномученика Евтихия. В народе этот праздник принято называть Днем Евтихия, Евтихия Тихого, Еремы.

В этот день принято было собираться женщинам в доме у друзей. Занимались рукоделием, пели песни, рассказывали истории и делились опытом.

Считается, что сегодня активизируется нечистая сила, поэтому нужно быть осторожнее - не отходить далеко от дома.

Люди следили за погодой - согласно приметам, она должна быть тихой и безветренной.

Также продолжали делать заготовки на зиму. Варили варенье, компоты, квасили помидоры.

Что нельзя делать 6 сентября

Нельзя сплетничать, вести пустые, долгие и бессмысленные разговоры.

Нельзя 6 сентября замешивать тесто, выпекать и жарить.

Нельзя 6 сентября ходить в лес или на водоемы.

Нельзя 6 сентября покупать цветы красного цвета.

Нельзя ходить на кладбище.

Приметы на 6 сентября

Если 6 сентября идет дождь, то в следующем году ждите хорошего урожая и сухой осени.

Если много желудей, то зима будет долгой и суровой.

Если темные тучи, то вскоре похолодает.

Читайте такжеУтопают в любви и деньгах: какие 3 имени-талисмана защищают человека всю жизнь

Читайте также: