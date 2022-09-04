Приметы на 6 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы не попасть в беду

Что нельзя делать 6 сентября и как не попасть в беду.
6 сентября церковь почитает память священномученика Евтихия. В народе этот праздник принято называть Днем Евтихия, Евтихия Тихого, Еремы.
В этот день принято было собираться женщинам в доме у друзей. Занимались рукоделием, пели песни, рассказывали истории и делились опытом.
Считается, что сегодня активизируется нечистая сила, поэтому нужно быть осторожнее - не отходить далеко от дома.
Люди следили за погодой - согласно приметам, она должна быть тихой и безветренной.
Также продолжали делать заготовки на зиму. Варили варенье, компоты, квасили помидоры.
Что нельзя делать 6 сентября
Нельзя сплетничать, вести пустые, долгие и бессмысленные разговоры.
Нельзя 6 сентября замешивать тесто, выпекать и жарить.
Нельзя 6 сентября ходить в лес или на водоемы.
Нельзя 6 сентября покупать цветы красного цвета.
Нельзя ходить на кладбище.
Приметы на 6 сентября
Если 6 сентября идет дождь, то в следующем году ждите хорошего урожая и сухой осени.
Если много желудей, то зима будет долгой и суровой.
Если темные тучи, то вскоре похолодает.
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