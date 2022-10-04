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Приметы на 6 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги водились весь год

4 октября 2022, 20:10

Как привлечь удачу 6 октября и что нужно положить в кошелек.

осень, приметы
Что нельзя делать 6 октября / pixabay

6 октября церковь почитает память Иоанна Предтечи. В этот день наши предки любили предсказывать свою судьбу.

Чтобы всегда деньги водились в доме, наши предки искали среди мелочи монетку с дефектом и клали ее в кошелек. Важно, чтобы она была заработана честным путем. Найденную на улице использовать нельзя.

Люди в этот день, впервые после лета топили в доме печь. Она тогда имела не только практическое, но и сакральное, священное значение.

Хозяйки в доме убирали пыль и уделяли особое внимание уголку с иконами.

Что нельзя делать 6 октября

Нельзя 6 октября говорить и вспоминать в этот день о своих бедах и горестях.

Нельзя 6 октября поднимать найденную подкову. Это к денежным проблемам.

Нельзя 6 октября ничего планировать на будущее.

Нельзя 6 октября ничего давать в долг.

Нельзя 6 октября впустую тратить большие суммы денег.

Приметы на 6 октября

Если журавли улетели, то осень к зиме перевалила.

Если большой урожай орехов, а грибов мало, зима будет холодной.

Если кошка умывается левой лапкой, то будет плохая погода, правой – хорошая.

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