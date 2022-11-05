Приметы на 6 ноября: всего одна вещь может привлечь деньги и богатство на весь год

Как привлечь удачу 6 ноября и что категорически нельзя делать.
6 ноября церковь почитает память святителя Афанасия. Также в этот день в церкви молятся иконе Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость".
С этого дня начинались зимние посиделки девушек. Девушки ткали, пряли, вышивали и вязали.
А чтобы работа шла быстрее и не было скучно, развлекали себя пением и страшными историями.
В этот день стоит сходить в церковь. Можно просить избавиться от недуга и хорошего здоровья.
Что нельзя делать 6 ноября
Нельзя начинать новые дела и подписывать важные документы.
Нельзя покупать недвижимость и дорогие вещи.
Нельзя вступать в брак и венчаться.
Приметы на 13 ноября
Если в это день вы услышите, как поет сверчок, то скоро в доме может кто-то умереть.
Нечаянно зеркало разбить 6 ноября, то ждать несчастья.
Белая собака следует за человеком, то жизнь будет счастливой, богатой и беззаботной.
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