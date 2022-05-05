Приметы на 6 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 6 мая / pixabay

6 мая церковь почитает память великомученика Георгия Победоносца. Это один из самых почитаемых весенних праздников, который называли Юрьев день.

Юрия почитали прежде всего как защитника домашних животных.

Во многих регионах Украины на Юрьев день собирали росу, которая, как считали, весьма полезна для лечения глаз. Раньше выходили до восхода солнца семьями в поле, умывались росой, завтракали среди зерна, а когда подсыхала роса, катались по всходы.

Что нельзя делать 6 мая

Нельзя 6 мая ходить в лес. Можно наткнуться на опасных животных.

Нельзя 6 мая женщинам стричь волосы, а также их расчесывать.

Нельзя 6 мая стирать и вывешивать на ночь постельное белье. Можно привлечь беды в дом.

Нельзя топтать росу 6 мая. Можно привлечь в дом проблемы со здоровьем.

Приметы на 6 мая

Если 6 мая дождь, то будет легкий год.

Если кукушка закует 6 мая, то будет неудачный год.

Если мороз ударил, то будет хороший урожай овса.

Если 6 мая посадить редьку, то будет большой урожай.

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