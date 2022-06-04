Приметы на 6 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь удачу и здоровье 6 июня.
6 июня церковь почитает память блаженной Ксении. В народе же чествовали целебное растение - шиповник.
В народе говорили, что именно с 6 июня начинается настоящее лето. Люди наблюдали за шиповником, который, по поверью, имел особую силу в этот день.
Как только расцветал шиповник, люди верили, что растение поможет детям избавиться от страхов. Шиповником залечивали раны, чистили кровь, лечили простуду.
Что нельзя делать 6 июня
Нельзя заниматься тяжелой домашней работой: стирать, убирать, а также работать на огороде.
Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить, желать другим людям зла.
Нельзя жаловаться и рассказывать о своих планах.
Нельзя никому давать в долг, иначе своих денег вы больше не увидите.
Не стоит 6 июня ставить цветы в вазу. Они быстро засохнут.
Приметы на 6 июня
Если солнце ясное, то ждать урожайного лета.
Если много птиц на небе, то будет хорошая погода.
Если много комаров, то в июле ждать засухи.
Если начался дождь 6 июня, то будет много грибов.
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