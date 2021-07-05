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Приметы на 6 июля: что нельзя делать в канун Ивана Купалы

5 июля 2021, 22:25

Не следует в этот вторник отказывать кому-либо в гостеприимстве.

Приметы на 6 июля 2021
Что нельзя делать 6 июля / pixabay

В народном календаре 6 июля отмечают праздник – Аграфена Купальница. 6 июля совершались многие купальские обряды, а ночь с Аграфены на Ивана считали волшебной (Купальская ночь). На эту ночь приходил пик праздничного разгула и веселья.

Народные приметы предупреждают, что нельзя делать 6 июля в день Аграфены Купальницы венки из цветов, так как сегодня растения обладают особой целительной силой, которую нужно использовать исключительно в лечебных целях, а не ради забавы.

Нельзя 6 июля проводить в одиночестве, иначе нечистая сила, которая сегодня особенно активна, может околдовать и унести в свой мир людскую душу, оставив на земле только тело, поэтому человек будет ходить сам не свой.

Воспрещается в день Аграфены Купальницы ложиться спать до полуночи, иначе Домовой придет и начнет душить подушкой, а отбиться от него, обладающего недюжинной силой, очень сложно.

6 июля нельзя беременным, старикам и младенцам подходить к воде, даже колодец в своем дворе сегодня под запретом, иначе Водяной, русалки и мавки могут утянуть под воду.

Приметы на 6 июля

  • Чтобы привлечь в дом достаток и удачу, 6 июля строго-настрого запрещено грустить и жаловаться на жизнь. Под табу попадают также ссоры и выяснение отношений.
  • В народе 6 июля прозвали днем Аграфены Купальницы, поэтому этот день нельзя завершать в грязи. Обязательно нужно искупаться, желательно в проточной воде.
  • Не следует в этот вторник отказывать кому-либо в гостеприимстве. Считается, что чем больше людей удастся принять и накормить, тем более крепким будет здоровье в ближайший год.
  • А вот с деньгами 6 июля лучше не шутить: не проводить финансовые операции, не брать и не давать взаймы. Предки верили, что в этот день можно потерять больше, чем ожидалось.
  • Сны в эту ночь могут продемонстрировать ваши скрытые способности, а также те привычки, которые необходимо бросать. Причём в экстренном порядке. Отнеситесь к сновидениям серьезно.

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праздник Ивана Купала приметы
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