Приметы на 6 июля: что нельзя делать перед Ивана Купала и как защитить дом от бед

Как привлечь здоровье 6 июля и что нужно делать.
6 июля церковь почитает память святой мученицы Агриппины Римской. В народе молодые люди готовились к празднику Ивана Купала.
С этого дня люди купались в водоемах. Верили, что таким образом можно привлечь здоровье.
6 июля вечером молодые девушки собирались с подругами толочь в ступе ячмень, из которого потом сварят кашу. Считается, что это блюдо является очень полезным для женского здоровья. В этот день также следует хорошо попариться в бане, чтобы оставаться здоровым в течение года.
Чтобы защитить дом от беды и нечистой силы, возле порога стоит поставить крапиву, чертополох и зверобой.
Что нельзя делать 6 июля
Нельзя 6 июля ссориться и спорить.
Нельзя 6 июля стричь волосы. Можно надолго потерять здоровье.
Нельзя 6 июля надевать черные головные уборы. Может привести к трагедии в семье.
Приметы на 6 июля
Если соловей не поет, то скоро урожай ячменя можно будет собрать.
Если идет дождь, то будет хороший урожай хлеба.
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