Приметы на 6 июля: что нельзя делать перед Ивана Купала и как защитить дом от бед

Что нельзя делать 6 июля / pixabay

6 июля церковь почитает память святой мученицы Агриппины Римской. В народе молодые люди готовились к празднику Ивана Купала.

С этого дня люди купались в водоемах. Верили, что таким образом можно привлечь здоровье.

6 июля вечером молодые девушки собирались с подругами толочь в ступе ячмень, из которого потом сварят кашу. Считается, что это блюдо является очень полезным для женского здоровья. В этот день также следует хорошо попариться в бане, чтобы оставаться здоровым в течение года.

Чтобы защитить дом от беды и нечистой силы, возле порога стоит поставить крапиву, чертополох и зверобой.

Что нельзя делать 6 июля

Нельзя 6 июля ссориться и спорить.

Нельзя 6 июля стричь волосы. Можно надолго потерять здоровье.

Нельзя 6 июля надевать черные головные уборы. Может привести к трагедии в семье.

Приметы на 6 июля

Если соловей не поет, то скоро урожай ячменя можно будет собрать.

Если идет дождь, то будет хороший урожай хлеба.

Читайте такжеПриметы на 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купала и как не попасть в беду

Читайте также: