Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в день Ксении и как не попасть в беду

Как привлечь удачу в день Ксении и что нельзя делать.
6 февраля церковь почитает память блаженной Ксении. А в народе этот праздник называли Аксиньин день.
Можно было узнать, какой будет погода весной. Поэтому Аксиньин день стали ещё называть Аксинья Весноуказательница,
Хозяйки проверяли зимние запасы и готовились к Масленице.
6 февраля можно узнать, каким будет урожай. Люди тщательно изучали цены на хлеб. Если зерно на рынке дешевело - значит, ожидался хороший урожай.
Чтобы весь год жить в достатке, в день Аксиньи нужно выполнить как можно больше полезных дел.
Сегодня можно делать ремонты, убирать в доме и переезжать.
Что нельзя делать в день Ксении
Нельзя 6 февраля хозяйкам мести тесто и готовить пельмени.
Нельзя 6 февраля подметать у кровати.
Нельзя 6 февраля красить, стричь волосы и ногти.
Нельзя 6 февраля шить и вязать. Можно всю удачу зашить.
Приметы на 6 февраля в день Ксении
Если светит солнце, то весной будет тепло.
Если облака плывут высоко в воздухе, то скоро будет теплая погода.
Если метель в день Ксении, то будет поздняя весна.
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