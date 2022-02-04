Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в день Ксении и как не попасть в беду

Что нельзя делать 6 февраля / pixabay

6 февраля церковь почитает память блаженной Ксении. А в народе этот праздник называли Аксиньин день.

Можно было узнать, какой будет погода весной. Поэтому Аксиньин день стали ещё называть Аксинья Весноуказательница,

Хозяйки проверяли зимние запасы и готовились к Масленице.

6 февраля можно узнать, каким будет урожай. Люди тщательно изучали цены на хлеб. Если зерно на рынке дешевело - значит, ожидался хороший урожай.

Чтобы весь год жить в достатке, в день Аксиньи нужно выполнить как можно больше полезных дел.

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Сегодня можно делать ремонты, убирать в доме и переезжать.

Что нельзя делать в день Ксении

Нельзя 6 февраля хозяйкам мести тесто и готовить пельмени.

Нельзя 6 февраля подметать у кровати.

Нельзя 6 февраля красить, стричь волосы и ногти.

Нельзя 6 февраля шить и вязать. Можно всю удачу зашить.

Приметы на 6 февраля в день Ксении

Если светит солнце, то весной будет тепло.

Если облака плывут высоко в воздухе, то скоро будет теплая погода.

Если метель в день Ксении, то будет поздняя весна.

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