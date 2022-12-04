Приметы на 6 декабря: какие 5 запретов никогда нельзя нарушать в самый важный день декабря

Что нельзя делать 6 декабря и как привлечь удачу в этот день.
6 декабря церковь почитает память святого Митрофана, знаменитого епископа. В народе праздник так и называют - Митрофанов день.
Этот день считался одним из самых важных. Девушки гадали на хорошие отношения в браке.
Вечером, в канун Екатерины, девушки гадали на замужество. Для этого ставили в доме веточку вишни, если она расцветет к Рождеству, значит в этом году будет свадьба.
В этот день проводились ярмарки. Считалось, что все покупки 6 декабря принесут пользу, не испортятся, прослужат долго и главное - принесут вам радость.
Женщины готовили вкусный ужин. На стол подавали пироги, и варили пиво.
На Митрофана также вспоминали о погибших воинах.
А для молодых парней, которые должны были отправиться на войну или службу, матери делали обереги.
Что нельзя делать 6 декабря
Нельзя злиться, ругаться, сквернословить.
Нельзя 6 декабря выяснять отношения и встречаться со своими недругами.
Нельзя 6 декабря отказывать в помощи тем, кто в ней нуждался. Можно привлечь бедность и нищету.
Нельзя 6 декабря надевать новую обувь. Можно привлечь в жизнь проблемы и хлопоты.
Приметы на 6 декабря
Если в небе ясная луна, то зима будет с метелями.
Если низкие облака плывут на небе, то к похолоданию.
Если вокруг луны тусклые кольца, то скоро придут морозы.
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