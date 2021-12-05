Приметы на 6 декабря: что нельзя делать в день Александра и как не попасть в беду

Что нельзя делать 6 декабря / pixabay

6 декабря церковь почитает память святителя Митрофана Воронежского. Также 6 декабря почитают Александра Невского. В народном календаре праздник называют Митрофановым днем.

На Митрофана наши предки устраивали гулянья, играли в снежки, веселились и катались на санках.

Женщины в этот день готовили вкусные пироги и обязательно угощали близких.

Девушки вязали и вышивали. Считалось, чем больше сделаете вещей, тем удачнее будет весь год.

Что нельзя делать 6 декабря

Нельзя злиться и ругаться на ближних. Считалось, что испорченные 6 декабря отношения никогда уже не удастся наладить.

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Нельзя 6 декабря употреблять продукты животного происхождения. Кто ослушается этого запрета, в самом скором времени столкнется с проблемами со здоровьем.

Нельзя 6 декабря надевать новую и неудобную обувь. Привлечете в жизнь проблемы и хлопоты.

Нельзя в Митрофанов день ходить не причесавшись, иначе и судьба будет такой же запутанной, как волосы.

Нельзя много и громко говорить. Можно своими криками спугнуть удачу и счастье.

Нельзя умываться простой водой людям, у которых на этот день планируются какие-то денежные дела. Им стоит добавить в эту воду капустный отвар, тогда все финансовые операции сложатся самым удачным образом.

Приметы на 6 декабря

Если установился солнечный день, то лето будет теплым.

Если небо за тучами прячется, то к метели.

Если облака плывут по небу низко, значит, будет сильный мороз.

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