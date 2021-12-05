Приметы на 6 декабря: что нельзя делать в день Александра и как не попасть в беду

Хозяйки пекли пироги и булки 6 декабря и накрывали богатые столы.
6 декабря церковь почитает память святителя Митрофана Воронежского. Также 6 декабря почитают Александра Невского. В народном календаре праздник называют Митрофановым днем.
На Митрофана наши предки устраивали гулянья, играли в снежки, веселились и катались на санках.
Женщины в этот день готовили вкусные пироги и обязательно угощали близких.
Девушки вязали и вышивали. Считалось, чем больше сделаете вещей, тем удачнее будет весь год.
Что нельзя делать 6 декабря
Нельзя злиться и ругаться на ближних. Считалось, что испорченные 6 декабря отношения никогда уже не удастся наладить.
Нельзя 6 декабря употреблять продукты животного происхождения. Кто ослушается этого запрета, в самом скором времени столкнется с проблемами со здоровьем.
Нельзя 6 декабря надевать новую и неудобную обувь. Привлечете в жизнь проблемы и хлопоты.
Нельзя в Митрофанов день ходить не причесавшись, иначе и судьба будет такой же запутанной, как волосы.
Нельзя много и громко говорить. Можно своими криками спугнуть удачу и счастье.
Нельзя умываться простой водой людям, у которых на этот день планируются какие-то денежные дела. Им стоит добавить в эту воду капустный отвар, тогда все финансовые операции сложатся самым удачным образом.
Приметы на 6 декабря
Если установился солнечный день, то лето будет теплым.
Если небо за тучами прячется, то к метели.
Если облака плывут по небу низко, значит, будет сильный мороз.
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