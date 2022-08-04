Приметы на 6 августа: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не впустить беду в дом

Что нельзя делать 6 августа и как не попасть в беду.
6 августа церковь почитает память святый Бориса и Глеба. Согласно летописям, они были младшими сыновьями великого князя Киевского Владимира Святославовича.
С этого дня люди старались проводить время в поле, собирали урожай и много работали.
6 августа продолжался период сбора ягод. Умелые хозяюшки готовили заготовки на зиму. Джемы, варенья, закрутки.
В этот день стоит собрать черемуху, которая обладает целебными свойства. Соком свежих ягод лечили различные кожные болезни, в сушеном виде черемуха использовалась для лечения инфекций и воспалений.
Что нельзя делать 6 августа
Нельзя много говорить и бездельничать.
Нельзя долго проводить время на огороде. Можно получить удар молнии, который приведет к пожару.
Нельзя 6 августа одалживать деньги.
Приметы на 6 августа
Если чайки садятся на воду, то ждать дождь.
Если теплый день, то будет темный хлеб.
Если черемуха зацвела и соловьи запели, то можно ожидать двухнедельного похолодания.
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