Приметы на 6 августа: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не впустить беду в дом

Что нельзя делать 6 августа / pixabay

6 августа церковь почитает память святый Бориса и Глеба. Согласно летописям, они были младшими сыновьями великого князя Киевского Владимира Святославовича.

С этого дня люди старались проводить время в поле, собирали урожай и много работали.

6 августа продолжался период сбора ягод. Умелые хозяюшки готовили заготовки на зиму. Джемы, варенья, закрутки.

В этот день стоит собрать черемуху, которая обладает целебными свойства. Соком свежих ягод лечили различные кожные болезни, в сушеном виде черемуха использовалась для лечения инфекций и воспалений.

Что нельзя делать 6 августа

Нельзя много говорить и бездельничать.

Нельзя долго проводить время на огороде. Можно получить удар молнии, который приведет к пожару.

Нельзя 6 августа одалживать деньги.

Приметы на 6 августа

Если чайки садятся на воду, то ждать дождь.

Если теплый день, то будет темный хлеб.

Если черемуха зацвела и соловьи запели, то можно ожидать двухнедельного похолодания.

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