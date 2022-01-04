Приметы на 5 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 5 января / goodfon.ru

5 января церковь почитает память священномученика Федула. Наши предки называли этот праздник Федулов день.

В этот день хозяйкам в доме обязательно нужно устроить генеральную уборку и вымыть все полы. Грязную воду стоит вылить за порог.

Готовили 5 января лепешки из отрубей. Считалось, кто первый попробует ее, тот весь год будет удачливым.

Что нельзя делать 5 января

Нельзя резать и работать с острыми предметами. Считалось, что если в этот день пораниться, то весь год в болезнях проведешь.

Нельзя 5 января делать операции. Стоит опасаться в этот день за свое здоровье.

Реклама

Нельзя 5 января шить и подшивать вещи.

Нельзя 5 января никого бить и ругаться сильно. Человек может серьезно заболеть.

Приметы на 5 января

Если на Федула дует сильный ветер, значит год будет урожайным.

Если кошки спят целый день на печи, то вскоре будет сильная буря.

Если идет снег и дует сильный ветер, то июль будет холодным и дождливым.

Читайте также: