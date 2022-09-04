Приметы на 5 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы в жизнь впустить богатство

Что нельзя делать 5 сентября и как не попасть в беду.
5 сентября церковь почитает память мученика Луппа Солунского. В народе праздник имеет альтернативные названия: Брусничник, Луппа, Луппа Целителя.
Луппа приносил удачу. Если на улице в этот день встречали незнакомца с рыжими волосами, как у Луппы, ему нужно было поклониться и попросить ударить на счастье.
Женщины с детьми отправлялись в лес за клюквой и брусникой. Обязательно варили компот, варенье и пастилу.
Корни брусники собирали на закате, чтобы потом использовать, как противовоспалительное средство.
Чтобы в дом пришла удача, нужно приготовить пирог с ягодами и пригласить близких в дом.
Что нельзя делать 5 сентября
Нельзя 5 сентября поднимать деньги с земли. Их можно выбросить в водоем, тогда придет богатство и удача.
Нельзя 5 сентября плохо думать о родных, лениться, отказывать нуждающимся.
Нельзя 5 сентября брать деньги в долг.
Приметы на 5 сентября
Если журавли 5 сентября в теплые края отправились, то скоро наступит зима.
Если утренних заморозков нет, то весь сентябрь будет теплым.
Если вечером туман появился, то ждать улучшения погоды.
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