Приметы на 5 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы в жизнь впустить богатство

Что нельзя делать 5 сентября / pixabay

5 сентября церковь почитает память мученика Луппа Солунского. В народе праздник имеет альтернативные названия: Брусничник, Луппа, Луппа Целителя.

Луппа приносил удачу. Если на улице в этот день встречали незнакомца с рыжими волосами, как у Луппы, ему нужно было поклониться и попросить ударить на счастье.

Женщины с детьми отправлялись в лес за клюквой и брусникой. Обязательно варили компот, варенье и пастилу.

Корни брусники собирали на закате, чтобы потом использовать, как противовоспалительное средство.

Чтобы в дом пришла удача, нужно приготовить пирог с ягодами и пригласить близких в дом.

Что нельзя делать 5 сентября

Нельзя 5 сентября поднимать деньги с земли. Их можно выбросить в водоем, тогда придет богатство и удача.

Нельзя 5 сентября плохо думать о родных, лениться, отказывать нуждающимся.

Нельзя 5 сентября брать деньги в долг.

Приметы на 5 сентября

Если журавли 5 сентября в теплые края отправились, то скоро наступит зима.

Если утренних заморозков нет, то весь сентябрь будет теплым.

Если вечером туман появился, то ждать улучшения погоды.

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