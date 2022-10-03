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Приметы на 5 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в беду

3 октября 2022, 20:10

Как привлечь удачу 5 октября и что нельзя делать.

осень, приметы
Что нельзя делать 5 октября / goodfon.ru

5 октября церковь почитает память святого мученика Фоки Синопского и пророка Иона.

Святого Фоку в народе почитали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих.

Часто на Фоку и Ион дул сильный ветер, порывы которого осыпали листву с деревьев. Люди также верили, что ветер мог принести с собой порчу и нечистую силу.

Хозяйки убирали в доме и готовили жилище к зиме. Стирали зимнюю одежду, убирали шкафы.

Что нельзя делать 5 октября

Нельзя ловить рыбу и готовить ее.

Нельзя приглашать в дом родных и устраивать посиделки.

Нельзя трогать и жечь старые веники.

Приметы на 5 октября

Если листва с березы еще не опала, то снег будет поздно.

Если на сосне мало шишек, то зима будет теплой.

Если в воздухе летает много паутины, то осень будет теплой.

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