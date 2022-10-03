Приметы на 5 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в беду

Как привлечь удачу 5 октября и что нельзя делать.
5 октября церковь почитает память святого мученика Фоки Синопского и пророка Иона.
Святого Фоку в народе почитали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих.
Часто на Фоку и Ион дул сильный ветер, порывы которого осыпали листву с деревьев. Люди также верили, что ветер мог принести с собой порчу и нечистую силу.
Хозяйки убирали в доме и готовили жилище к зиме. Стирали зимнюю одежду, убирали шкафы.
Что нельзя делать 5 октября
Нельзя ловить рыбу и готовить ее.
Нельзя приглашать в дом родных и устраивать посиделки.
Нельзя трогать и жечь старые веники.
Приметы на 5 октября
Если листва с березы еще не опала, то снег будет поздно.
Если на сосне мало шишек, то зима будет теплой.
Если в воздухе летает много паутины, то осень будет теплой.
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Автор: Маша Тупченко