Приметы на 5 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удача потекла рекой

Что нельзя делать 5 ноября / pixabay

5 ноября церковь почитает память апостолов "от семидесяти" - Иакова Младшего. В этот день почитали мед.

Обязательно одну ложку меда нужно съесть всей семье. Можно выпить воды с медом, чтобы привлечь здоровье.

Хорошей традицией 5 ноября было печь торт Медовик или блины с медом.

Мужчины в этот день трудились и готовили дом к зиме, чтобы было тепло и уютно.

5 ноября можно привлечь удачу. Стоит выйти на улицу и покормить хлебом птиц.

С этого дня уже наступают холода и идет полная подготовка к морозам.

Что нельзя делать 5 ноября

Нельзя совать нос в чужие дела. Можно еще больше неприятностей привлечь.

Нельзя ругаться. Можно привлечь печальные новости.

Нельзя 5 ноября давать деньги в долг. Их вам просто могут не вернуть.

Нельзя браться за работу, в которой вы не уверенны.

Нельзя 5 ноября планировать и мечтать. Можно разочароваться.

Приметы на 5 ноября

Если дождь 5 ноября, то ждать плодородный год.

Если идет снег или град, то с 25 ноября ждать снегопада.

Если не отдать долги до 5 ноября, то следующий год будет неудачным.

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