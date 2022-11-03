Приметы на 5 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удача потекла рекой

Что нельзя делать 5 ноября и как привлечь удачу в этот день.
5 ноября церковь почитает память апостолов "от семидесяти" - Иакова Младшего. В этот день почитали мед.
Обязательно одну ложку меда нужно съесть всей семье. Можно выпить воды с медом, чтобы привлечь здоровье.
Хорошей традицией 5 ноября было печь торт Медовик или блины с медом.
Мужчины в этот день трудились и готовили дом к зиме, чтобы было тепло и уютно.
5 ноября можно привлечь удачу. Стоит выйти на улицу и покормить хлебом птиц.
С этого дня уже наступают холода и идет полная подготовка к морозам.
Что нельзя делать 5 ноября
Нельзя совать нос в чужие дела. Можно еще больше неприятностей привлечь.
Нельзя ругаться. Можно привлечь печальные новости.
Нельзя 5 ноября давать деньги в долг. Их вам просто могут не вернуть.
Нельзя браться за работу, в которой вы не уверенны.
Нельзя 5 ноября планировать и мечтать. Можно разочароваться.
Приметы на 5 ноября
Если дождь 5 ноября, то ждать плодородный год.
Если идет снег или град, то с 25 ноября ждать снегопада.
Если не отдать долги до 5 ноября, то следующий год будет неудачным.
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