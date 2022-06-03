Приметы на 5 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 5 июня / pixabay

5 июня церковь почитает память святого Леонтия. В народном календаре дата получила названия Левон-огуречник, Левон-конопляник.

По приметам на 5 июня примечали, каким будет урожай огурцов.

Хозяйки работали в огороде, высаживали последние кусты рассады огурцов.

В этот день есть некоторые запреты, которые с давних времен многие люди стараются соблюдать, чтобы не навлечь на себя беды и несчастья.

Что нельзя делать 5 июня

Нельзя 5 июня смотреть, как в поле работают другие. Можно привлечь беды и собственные дела сделать не удастся.

Нельзя 5 июня отдавать вещи в ремонт.

Нельзя разбивать посуду и зеркала.

Нельзя 5 июня мыть голову и пользоваться старой расческой. Можно привлечь неприятности.

Приметы на 5 июня

Если рябина цветет, то будет богатый урожай конопли.

Если трава утром очень сильный аромат издает, то днем будет дождь.

Если человек родился в этот день, то будет богатым и состоятельным

Если много муравьем увидели, ждать хорошей погоды.

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