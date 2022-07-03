Приметы на 5 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 5 июля / pixabay

5 июля церковь почитает память епископа Самосатского Евсевия. В народе праздник назывался Евсеев день, в который принято было чистить колодцы и внимательно следить за погодными приметами.

Раньше люди верили, что почищенный в этот день колодец придаст воде не только чистоту, но и наделит ее целебными свойствами.

В народе называли именины Евсевия днем встреч. Люди старались встречаться с близкими и ходить в бани. Обязательно использовали новые веники, это обещало крепкое здоровье на весь год.

Что нельзя делать 5 июля

Нельзя ходить по магазинам, чтобы не купить лишнего. Можно лишится всех денег.

Нельзя 5 июля сплетничать, обсуждать других людей.

Нельзя 5 июля ссориться с родными и близкими.

Нельзя 5 июля принимать важные решения.

Приметы на 5 июля

Если днем пошел дождь, то к хорошему урожаю.

Если жара на Евсея, то в декабре будут сильные морозы.

Если вечером выпала роса, то ждать хорошей погоды.

Если низкие черные облака быстро движутся по небу, то к ненастью.

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