Приметы на 5 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь семейное счастье в дом и что нужно сделать.
5 февраля церковь почитает память мученика Агафангела. В народном календаре прозвали Агафий-полухлебник или Агафьин день.
В этот день хозяйки старались убрать все в доме. Проверить зимние запасы и перебрать крупы.
Мужчины старались все исправить в доме. Хороший и благоприятный день для ремонтных работ.
Женщины готовили пироги с курицей. Такая выпечка 5 февраля приносила семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть хоть кусочек. Остатки отдавали животным.
Что нельзя делать 5 февраля
Нельзя 5 февраля смотреть на небо и падающие звезды. Это считается дурной приметой и сулит скорую смерть.
Нельзя 5 февраля резать хлеб, только ломать.
Нельзя 5 февраля рассыпать соль. Можно долго горевать.
Нельзя 5 февраля проводить в одиночестве.
Нельзя 5 февраля ссориться и вступать в конфликты.
Приметы на 5 февраля
Если утром 5 февраля кричит синица, то стоит ждать мороза.
Если утки и гуси в снегу купаются, то к оттепели или метели.
Если много снега на Агафоника, то к хорошему урожаю хлеба.
Если солнце ярко светит, то к ранней весне.
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