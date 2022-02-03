Приметы на 5 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 5 февраля / pixabay

5 февраля церковь почитает память мученика Агафангела. В народном календаре прозвали Агафий-полухлебник или Агафьин день.

В этот день хозяйки старались убрать все в доме. Проверить зимние запасы и перебрать крупы.

Мужчины старались все исправить в доме. Хороший и благоприятный день для ремонтных работ.

Женщины готовили пироги с курицей. Такая выпечка 5 февраля приносила семейное счастье. Каждый член семьи должен был съесть хоть кусочек. Остатки отдавали животным.

Что нельзя делать 5 февраля

Нельзя 5 февраля смотреть на небо и падающие звезды. Это считается дурной приметой и сулит скорую смерть.

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Нельзя 5 февраля резать хлеб, только ломать.

Нельзя 5 февраля рассыпать соль. Можно долго горевать.

Нельзя 5 февраля проводить в одиночестве.

Нельзя 5 февраля ссориться и вступать в конфликты.

Приметы на 5 февраля

Если утром 5 февраля кричит синица, то стоит ждать мороза.

Если утки и гуси в снегу купаются, то к оттепели или метели.

Если много снега на Агафоника, то к хорошему урожаю хлеба.

Если солнце ярко светит, то к ранней весне.

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