Приметы на 5 декабря: какие 2 вещи могут принести большие неприятности

Что нельзя делать 5 декабря и как привлечь здоровье и удачу.
5 декабря церковь почитает память мученика Прокопия Кесарийского. В народе праздник называют Прокопьев день.
Наши предки считали, что 5 декабря в лесу можно собрать особенно целебную траву ефилию (разрыв-траву). Из нее готовили целебные отвары, которые помогали при болях в спине, и даже могли помочь подрасти тому, кто не высок.
Хозяйки старались заниматься важными делами по дому. Убирали, стирали. Принято было начинать обучаться чему-то новому. Если вы давно хотите выучить иностранный язык, сегодня самое время начать.
Стоит отзываться на помощь тем, кто в этом нуждается.
Что нельзя делать 5 декабря
Нельзя 5 декабря выяснять отношения, ссорится, ругаться. Можно затаить обиду.
Нельзя 5 декабря переедать и употреблять алкоголь. Можно привлечь проблемы со здоровьем.
Нельзя 5 декабря давать в долг не только деньги, но и продукты, вещи. Можно лишиться благополучия и удачи.
Приметы на 5 декабря
Если в Прокопьев день тепло, то зима будет долгой и снежной.
Если вороны летают над деревьями большими стаями, то скоро ждать снега.
Если облака сбились в одну кучу, то ждать ненастья.
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