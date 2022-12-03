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Приметы на 5 декабря: какие 2 вещи могут принести большие неприятности

3 декабря 2022, 22:20

Что нельзя делать 5 декабря и как привлечь здоровье и удачу.

зима, приметы
Что нельзя делать 5 декабря / pixabay

5 декабря церковь почитает память мученика Прокопия Кесарийского. В народе праздник называют Прокопьев день.

Наши предки считали, что 5 декабря в лесу можно собрать особенно целебную траву ефилию (разрыв-траву). Из нее готовили целебные отвары, которые помогали при болях в спине, и даже могли помочь подрасти тому, кто не высок.

Хозяйки старались заниматься важными делами по дому. Убирали, стирали. Принято было начинать обучаться чему-то новому. Если вы давно хотите выучить иностранный язык, сегодня самое время начать.

Стоит отзываться на помощь тем, кто в этом нуждается.

Что нельзя делать 5 декабря

Нельзя 5 декабря выяснять отношения, ссорится, ругаться. Можно затаить обиду.

Нельзя 5 декабря переедать и употреблять алкоголь. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя 5 декабря давать в долг не только деньги, но и продукты, вещи. Можно лишиться благополучия и удачи.

Приметы на 5 декабря

Если в Прокопьев день тепло, то зима будет долгой и снежной.

Если вороны летают над деревьями большими стаями, то скоро ждать снега.

Если облака сбились в одну кучу, то ждать ненастья.

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