Приметы на 5 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь деньги

Что нельзя делать 5 августа и как не попасть в беду.
5 августа церковь почитает память Трофима Бессонника. Считалось, что в этот день нельзя ложиться спать до позднего вечера, ведь у людей было куча дел по хозяйству.
В этот день активно продолжали собирать урожай. Женщины готовились к зиме. Закрывали компоты, джемы, огурцы и помидоры.
Если погода была хорошая, то вставали до рассвета и отправлялись в поле.
Чтобы в доме всегда были деньги и зима была не голодной, хозяйки не только делали заготовки но и накрывали вкусный стол вечером, собирали семью и вместе ужинали.
Что нельзя делать 5 августа
Нельзя 5 августа долго спать. Можно всю удачу упустить.
Нельзя 5 августа лениться.
Нельзя 5 августа оставлять незавершенные дела.
Нельзя 5 августа ходить в лес одиноким женщинам и мужчинам.
Приметы на 5 августа
Если совы кричат, то будет холодно.
Если утренние зори быстро гаснут, то к сильному ветру.
Если звезды очень яркие на рассвете 5 августа, то через пару дней начнутся дожди.
Если паук свою паутину направляет в сторону севера, то скоро похолодает.
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