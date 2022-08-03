Приметы на 5 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь деньги

Что нельзя делать 5 августа / goodfon.ru

5 августа церковь почитает память Трофима Бессонника. Считалось, что в этот день нельзя ложиться спать до позднего вечера, ведь у людей было куча дел по хозяйству.

В этот день активно продолжали собирать урожай. Женщины готовились к зиме. Закрывали компоты, джемы, огурцы и помидоры.

Если погода была хорошая, то вставали до рассвета и отправлялись в поле.

Чтобы в доме всегда были деньги и зима была не голодной, хозяйки не только делали заготовки но и накрывали вкусный стол вечером, собирали семью и вместе ужинали.

Что нельзя делать 5 августа

Нельзя 5 августа долго спать. Можно всю удачу упустить.

Нельзя 5 августа лениться.

Нельзя 5 августа оставлять незавершенные дела.

Нельзя 5 августа ходить в лес одиноким женщинам и мужчинам.

Приметы на 5 августа

Если совы кричат, то будет холодно.

Если утренние зори быстро гаснут, то к сильному ветру.

Если звезды очень яркие на рассвете 5 августа, то через пару дней начнутся дожди.

Если паук свою паутину направляет в сторону севера, то скоро похолодает.

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