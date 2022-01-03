Приметы на 4 января: что нельзя делать в день святой Анастасии и как не попасть в беду

Что нельзя делать 4 января / goodfon.ru

4 января церковь почитает память великомученицы Анастасии Узорешительницы. Беременные женщины старались вышивать полотенца для будущего ребенка, и брали его с собой на роды в качестве оберега.

Девочек учили вышивать и вязать. Считалось, кто аккуратнее свяжет или сделает картину, тот весь год будет удачлив.

У святой Анастасии просили здоровья близким и избавится от женских болезней.

Женщины убирали в доме и готовились к Рождеству.

Что нельзя делать 4 января

Нельзя 4 января ходить по дому босиком. Так можно навлечь нищету.

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Нельзя 4 января прокалывать уши. Иначе они будут долго заживать.

Нельзя беременным есть острую еду. Можно потерять здоровье.

Приметы на 4 января в Настасьин день ​

Если у пожилого человека сильно заболела поясница, скоро начнется обильный снегопад.

Какой выдалась погода на Анастасию, таким будет весь октябрь.

Если много сосулек 4 января, то стоит ждать урожайный год.

Облака плывут против направления ветра, то в ближайшие дни пойдет снег.

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