Приметы на 4 января: что нельзя делать в день святой Анастасии и как не попасть в беду

Почему 4 января нельзя ходить по дому босиком.
4 января церковь почитает память великомученицы Анастасии Узорешительницы. Беременные женщины старались вышивать полотенца для будущего ребенка, и брали его с собой на роды в качестве оберега.
Девочек учили вышивать и вязать. Считалось, кто аккуратнее свяжет или сделает картину, тот весь год будет удачлив.
У святой Анастасии просили здоровья близким и избавится от женских болезней.
Женщины убирали в доме и готовились к Рождеству.
Что нельзя делать 4 января
Нельзя 4 января ходить по дому босиком. Так можно навлечь нищету.
Нельзя 4 января прокалывать уши. Иначе они будут долго заживать.
Нельзя беременным есть острую еду. Можно потерять здоровье.
Приметы на 4 января в Настасьин день
Если у пожилого человека сильно заболела поясница, скоро начнется обильный снегопад.
Какой выдалась погода на Анастасию, таким будет весь октябрь.
Если много сосулек 4 января, то стоит ждать урожайный год.
Облака плывут против направления ветра, то в ближайшие дни пойдет снег.
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