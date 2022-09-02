Приметы на 4 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги впустить в дом

Что нельзя делать 4 сентября / pixabay

4 сентября церковь почитает память мученика Агафоника Никодимийского. В народе этот день называют Агафон-огуменник, про которого говорили, что он "леших вон гонит".

Главные поверья и традиции в этот день были связаны с лешими. Раньше лешего очень почитали, поскольку он был добрым духом, следившим, чтобы никто не нанес никакого вреда хозяйству.

Говорили, что леший никогда не будет вредить людям, совершающим добрые дела.

Хозяйки пекли пироги, чтобы задобрить лешего. А еще, можно приготовить вкусную выпечку с начинкой. Таким образом вы привлечете в дом богатство и деньги.

Что нельзя делать 4 сентября

Нельзя 4 сентября принимать и дарить подарки. Считается, что в противном случае неприятности одна за другой накроют.

Нельзя 4 сентября убирать в доме.

Нельзя подметать, пылесосить и мыть полы.

Нельзя 4 сентября ссорится и выяснять отношения.

Нельзя 4 сентября ходить в лес.

Приметы на 4 сентября

Если в лесу много грибов, то мало рыбы будет ловиться.

Если мало грибов, но много орехов, то к холодной и снежной зиме.

Если сделать доброе дело, то оно вернется втрое большим добром.

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